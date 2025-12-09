Pegatinas navideñas aderezadas con creatividad infantil

La infancia y la creatividad van de la mano y más aún si se trata de desarrollar el ingenio con la Navidad de por medio. Un grupo de peques ocupó ayer la carpa de La Exposición para convertirse en diseñadores de pegatiñas navideñas, en la imagen de la derecha. Utilizaron para tijeras y rotuladores para recortar y pintar figuras de renos, abetos, paquetes de regalo y otros objetos simbólicos de estas fiestas coincidentes con el solsticio de invierno. Tras el taller de pegatinas navideñas, comenzó otro dedicado en la carpa de La Exposición centrado en el diseño de postales de Navidad e impartido por Laura González.