"El PSOE e IU de Castrillón son socios del escarnio regional", dice el PP

"El PSOE e IU de Castrillón son socios cooperadores del escarnio que perpetra el Gobierno regional con los vecinos". Así de contundentes se muestran desde el gobierno de Castrillón tras publicar ayer LA NUEVA ESPAÑA que cada vecino del concejo "toca" a 29,14 euros en el prorrateo del capítulo de inversiones de los presupuestos autonómicos de 2026. Para poner en contexto, para cada habitante de Gozón se destinan 510,67 euro, mientras que para los de Soto del Barco van 445,49 euros. "El presupuesto, que contempla poco más de 600.000 euros de inversión en nuestro municipio, solo va para los saneamientos de la zona sur, algo que debería haberse completado hace años", critica el PP local.

"Este maltrato se debe a que los castrillonenses no les han votado para mantener el gobierno municipal, todo lo demás son disculpas peregrinas y no deberían tratar de engañar a los vecinos", critica el PP, donde están estudiando la posibilidad de presentar enmiendas a las cuentas regionales "para mejorarlas y que contemplen actuaciones e inversiones relevantes para Castrillón, como el centro de salud, para el que se destinan unos ridículos 5.000 euros, y para la mejora de la carretera de La Plata y la creación de la senda peatonal que llevan diez años pendientes, así como para las obras de mejora en los colegios del Campiello y Salinas, entre otros". "Esperemos que PSOE e IU corrijan su inmenso error y voten a favor de ellas, y no continúen con el bloqueo municipal que mantienen en el Ayuntamiento desde que han pasado a la oposición", señalan desde el equipo de gobierno.

Para justificar sus acusaciones, desde el PP sacan a colación que "Castrillón es el concejo, con mucho, peor tratado de la comarca y de los peores de Asturias, los datos objetivos no admiten discusión". "Castrillón lo es en grado máximo, seguramente porque es el primer concejo que la izquierda quiere recuperar en las próximas elecciones municipales, ya que Oviedo ya lo dan por perdido, y el siguiente municipio de más población gobernado por el PP es Castrillón", analizan desde el equipo de gobierno, que creen que "el bloqueo inversor a nuestro concejo es objetivo y no admite ninguna duda".

Además, recuerdan que Eloy Alonso, alcalde del concejo, pidió hace un año una entrevista con Adrián Barbón, presidente del Principado, algo que reiteró hace un mes, y no ha obtenido respuesta por el momento. "Pedimos a los señores del PSOE e IU que no traten de engañar a los castrillonenses y admitan su participación en este menosprecio y bloqueo impresentable a nuestro concejo", sentencian.