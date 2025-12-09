Robo de cobre en las obras del Negrón: tres avilesinos (uno de ellos menor) detenidos tras llevarse 5.000 euros en cable

Tres avilesinos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Guardia Civil en la madrugada del lunes tras robar cobre y cable en las obras del Negrón. Los agentes interceptaron el vehículo, una furgoneta de color blanco, en una glorieta de la AS-17, en Siero. A los arrestados mayores de edad y con un amplio historial delictivo a sus espaldas, se les imputa un delito de robo con fuerza en las cosas, mientras que al menor se le investiga por este asunto.

Según el relato de la Benemérita, los hechos tuvieron lugar a las 1.48 horas del 8 de diciembre. Fue entonces cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil comunicaba a todas las patrullas que acababan de ver salir una furgoneta blanca sospechosa de las instalaciones de las obras en la entrada sur del túnel del Negrón, en sentido Asturias. Se creía que podían haber cometido algún tipo de robo.

El COS distribuyó las patrullas activas en ese momento por los diferentes puntos por los que se creía que podía pasar la furgoneta. Fueron unos agentes apostados en la glorieta de la AS-17 desde la que se puede ver los vehículos que salen de la "Y" en sentido Gijón, en Siero, quienes cantaron bingo.

A los pocos minutos, los agentes vieron venir una furgoneta que coincidía con la que se buscaba y le dieron el alto. A bordo iban tres personas: dos mayores de edad y un menor. Registraron el vehículo y los agentes se encontraron con una garrafa de gasolina parcialmente derramada, 100 metros de cable eléctrico y dos rollos de cobre desnudo, que sumaban unos 70 metros. En total, el material pesaba 525 kilos y estaba valorado en 5.000 euros.

Los guardias civiles llevaron la furgoneta y sus ocupantes a las dependencias del Instituto Armado en Posada de Llanera. Allí, personal de la empresa que ejecuta las obras en el túnel del Negrón identificó como suyo el material que se encontraba en el vehículo. De esta manera, se procedió a la detención efectiva de los adultos, de 19 y 22 años. Al menor se le tomó declaración en calidad de investigado.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil también investigaron la zona de donde se vio salir a la furgoneta, pudieron comprobar que se habían roto los candados de dos contenedores donde se tenía almacenado este material.

La rápida intervención de la Guardia Civil, así como su coordinación con el personal de seguridad de la empresa y del centro de control de la empresa concesionaria de la autopista, hicieron posible que la detención se llevase a cabo con tal celeridad.

Los mayores de edad ya han pasado a disposición judicial, mientras que el menor fue llevado ante la Fiscalía de Menores. Los dos adultos cuentan con un amplio historial de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.