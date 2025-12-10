Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abordan un plan para mejorar el estado de dos aves cantábricas

La Universidad presenta un estudio para la conservación del paíño y el cormorán moñudo

Dos investigadores con una de las aves objeto del estudio. | U. O.

Dos investigadores con una de las aves objeto del estudio. | U. O.

I. G.

Avilés

El proyecto Cormiños, en el que participa la Universidad de Oviedo, ha permitido identificar las zonas de alimentación y campeo de varias colonias de cría de paíños europeos y cormoranes moñudos en Asturias. Este plan presentado ayer por el investigador del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, David Álvarez en el Museo Marítimo de Asturias, y que tiene por objetivo mejorar el estado de conservación de estas especies de aves después de haberlas equipado con dispositivos GPS para su geolocalización.

Este plan permitirá diseñar y aplicar medidas de conservación concretas, eficaces y espacial y temporalmente bien delimitadas, apuntó Álvarez, que indicó que la idea de el proyecto Cormiños es "mejorar el estado de estas poblaciones clave en la designación de las zonas de especial protección de aves marinas cantábricas, y unas de las pocas especies de aves marinas reproductoras de Asturias".

El investigador apuntó además que la intención de este plan es minimizar el impacto sobre el sector pesquero. Sobre los paíños europeos objeto de estudio han determinado que se desplazan en viajes de hasta seis días y que pueden alejarse hasta 400 kilómetros de la colonia. "Los machos y las hembras alternan los viajes de alimentación con periodos de incubación en el nido, donde permanecen día y noche cuidando su único huevo", indica Álvarez. El cormorán moñudo es una especie catalogada como "vulnerable" por su muerte accidental en artes de pesca. Los cormoranes moñudos no pescan en completa oscuridad, ha aclarado el estudio, además de que la mayor parte de su actividad se concentra a menos de un kilómetro de la costa.

TEMAS

Abordan un plan para mejorar el estado de dos aves cantábricas

