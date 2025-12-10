Un avilesino que triunfa en una modalidad deportiva de altos vuelos: así fue su experiencia en el campeonato de España
El avilesino David Muñiz gana por cuarto año el campeonato de España de patinaje urbano en la modalidad de Street y consigue el oro en Park
David Muñiz es avilesino y una referencia estatal con los patines en línea. El pasado fin de semana se proclamó por cuarto año consecutivo campeón de España de Roller Freestyle en la modalidad de Street y de paso, también obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Park. Todo eso fue en Chiclana de La Frontera (Cádiz). "Estoy muy contento, la técnica la tengo, la cuestión en este tipo de competiciones es estar lo más tranquilo posible y lo estaba, estaba seguro patinando", apunta Muñiz, de 31 años, que aspira a formar parte de la selección española para participar en el próximo Mundial de Roller Freestyle de 2026 que se disputará en Paraguay.
El avilesino llegó a Chiclana en coche. La gasolina se la costeó uno de sus patrocinadores. Cruzó el país para arribar a la costa gaditana la noche del pasado jueves día 4. El viernes se lo pasó entrenando para estar lo más listo posible para las competiciones, que se desarrollaron el sábado y el domingo. El cansancio no hizo media, había hecho más de nueve horas de coche para presentarse en la capital del patinaje en línea de España durante un fin de semana. Aún no lo sabía, pero iba a subirse a dos podios, uno el de su "especialidad" que es el Street en el que tenía que defender el título obtenido en 2024. En esa modalidad volvió a brillar y entre otros trucos se marcó un "true spin mizou", giró 540 grados o lo que es lo mismo una vuelta y media antes de "grindar" (deslizarse por barandillas, por ejemplo, con sus patines). También hizo un "backside savannah" y ‘grindó’por la barandilla de seguridad, saltó al bordillo y "salió todo a la primera". Total, que hizo un espectáculo sobre patines "que llamó la atención", resume el patinador avilesino.
Para la modalidad de Park no tenía pensado presentarse, sin embargo, el director de la Federación española de Roller Freestyle, Mario Alonso, le animó a participar y aceptó. No pensaba llegar ni mucho menos a lo más alto del podio, sin embargo probó suerte y "todo salió bien". "También me vino bien para practicar de cara a las competiciones internacionales", apuntó Muñiz, que no tuvo ningún fallo en esta prueba que cuenta con dos intentos y dos rondas de cincuenta segundos cada una para hacer volteretas, giros, subir y bajar rampas y aceras, entre otros "trucos".
"Competir en el campeonato de España es estar en casa, es un formato muy familiar, el speaker ya bromeaba conmigo", sonríe el tetracampeón avilesino, que brilló como el sol que forma parte del atractivo de Chiclana y que ahora aspira a ser seleccionado para el Mundial. Eso por un lado porque otro de los sueños de David Muñiz es que Avilés "cuente con una instalación medio decente" para la práctica de su deporte. "El skatepark de La Magdalena no cumple ni uno de los requisitos para acoger el campeonato de España, después de diez años dicen que van a cambiar la iluminación en 2026, a ver", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones