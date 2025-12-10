Caso Niemeyer: ya hay fecha para el traslado de Natalio Grueso de Lisboa a Madrid

Ya hay fecha para el traslado de Natalio Grueso a España. El que fuera primer director del Niemeyer, en prisión en Portugal desde el pasado jueves, cuando fue detenido en el Algarve tras más de dos años en paradero desconocido para evitar cumplir los 8 años de prisión a los que fue condenado por su gestión del centro cultural, viajará a España el 15 de diciembre. Así lo aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA su abogado, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis.

Grueso permanecerá en la prisión de las afueras de Lisboa a la que fue trasladado tras su detención en la localidad de Olaho, en el Alrgarve. "Aún no he podido hablar con él. La fecha la sabemos porque así lo han comunicado las autoridades portuguesas a las españolas", aclara Miranda.

Traslado en avión

Tal y como explica el letrado, el traslado se efectuará en avión, desde Lisboa hasta Madrid. Una vez en la capital española, Grueso será trasladado directamente a la cárcel. Previsiblemente, a la de Soto del Real, la misma en la que permanecen internados actualmente el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García por una posible trama de cobro de mordidas.

Hasta entonces, el dramaturgo y programador cultural permanecerá en su celda, a priori sin visitas, ya que tal y como explica Miranda, el abogado portugués que había asistido a Grueso en el país luso ya no le prestará más servicios.

No ocultaba su identidad

De la detención de Grueso en Portugal, que puso fin a más de dos años de fuga, poco se sabe, más allá de que se encontraba en la localidad de Olaho, en el sur, en la zona del Algarve. La defensa del exdirector del Niemeyer, eso sí, afirma que Grueso no se ocultaba bajo una identidad falsa cuando fue apresado.

Una de las principales preocupaciones de Miranda, que asegura que aún no ha podido hablar con Grueso, era el estado de salud de su representado. "Mi preocupación era que recibiese su medicación, porque está enfermo, y así ha sido", señalaba el jurista a este periódico el lunes.

Ágiles gestiones

Pese a haber pillado un puente festivo de por medio –el lunes, día de la Inmaculada Concepción, también fue festivo nacional en Portugal–, la tramitación para el traslado de Natalio Grueso se está completando de manera "exprés". Ello se debe a la no oposición del exdirector del Niemeyer a ser arrestado, una posición que mantuvo por consejo del letrado portugués que le asistió tras el arresto.

El proceso que acabó con una condena de ocho años de prisión para Grueso comenzó en diciembre de 2012, cuando la entonces consejera de Cultura, Ana González, presentó una denuncia en los juzgados de Avilés por varios descuadres de facturas del centro cultural entre 2007 y 2010. En 2020 la Audiencia Provincial de Oviedo determinó que Grueso había malversado 78.819 euros del Niemeyer, y le condenó a ocho años de prisión: cinco por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documental mercantil y oficial y otros tres por un delito societario. En abril de 2023 el Supremo ratificó la condena.

En este punto, el dramaturgo solicitó un indulto, que fue apoyado por personalidades del mundo de la cultura como Woody Allen, Víctor Manuel o Joan Manuel Serrat, que tampoco fue aceptado. Fue entonces cuando Grueso desapareció del mapa. Durante algo más de dos años nada se supo de él, hasta que el pasado jueves fue arrestado en Portugal.