El colegio de La Carriona impulsa la Navidad sostenible en el centro sociocultural

El alumnado del colegio de La Carriona-Miranda está concienciado con el cuidado del Medio Ambiente. "Reciclar y reutilizar ayuda al planeta Tierra", afirma Joel Vilela. "Y forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS", añade Arena Rodríguez. Con la lección bien aprendida, los pupilos del centro educativo han reutilizado corchos, cartones, tetrabricks, chapas, palos encontrados en los parques y otros materiales para confeccionar diversos motivos navideños y decorar el centro sociocultural de La Carriona. "Damos vida al barrio, colaboramos con el barrio", apunta Adil Daifi.

El colegio de La Carriona impulsa la Navidad sostenible en el centro social

África Silva, Deva Abella, Álvaro Peña, Bruma y Arena Rodríguez, Vania Villegas y otros pequeños del cole han dejado volar su creatividad para diseñar postales con sus respectivos marcos. "Reciclamos de todo: cartulinas, papel de seda, periódicos...", apunta Abella Muñiz mientras sus compañeros muestran cada uno la obra que han aportado a la exposición que se puede admirar en la planta baja del centro social del barrio. Han reutilizado platos de plástico, pequeñas bolas de plástico, envases de yogur transparente, poliespán, palillo de café y un sinfín de materiales. "Aquí tajamos pinturas de colores y luego las pegamos con pegamento", detallan estos artistas concienciados con la Agenda 2030, que no dudan en reclamar a los adultos la importancia de reciclar y dar un nuevo uso a los residuos "que se pueda", acotan.

El vivero Vivergreen ha donado un abeto natural para la exposición navideña escolar. Y ahí estaba Kike Escudero colocando las luces ayudado por Manuel Doblas, que es el presidente de la asociación vecinal de La Carriona y que también les echó una mano a los chavales del cole.

Michelle Cortes, Ian Arango y Nayma Hernández buscan en una caja algunos de los materiales que aún quedan por colocar. Unos rollos de papel higiénico decorados como si fueran renos, tapones y palos atados para colgar posteriormente en el árbol de Navidad más concienciado con la naturaleza, como lo está el alumnado de este centro educativo de barrio que cuenta hasta con un punto limpio propio. Es más, de ahí han sacado hueveras, cds tapones, botellas y más para darle nueva vida a esos materiales. "Las manualidades son obra del alumnado", remarcó la directora del centro, Noelia Paniceres, momentos antes de que el alumnado ensayara dos canciones en el salón de actos del centro sociocultural para el festival que se desarrollará esta mañana en el que los pequeños interpretarán "L’Anguleru" y "Na granxa de Nel".