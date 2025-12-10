La familia de Martín Chirino dona al Niemeyer "El Viento. Espiral de la rosa"
La caja escultórica del artista canario contiene una carpeta con doce grabados
S.F.
La familia del escultor Martín Chirino (1925–2019), figura clave del arte español contemporáneo y referente de la abstracción en Canarias y a nivel internacional, ha donado la obra “El Viento. Espiral de la rosa” (2005) a la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer – Principado de Asturias.
El acto de entrega se celebró en la Sala del Abrazo del Centro Niemeyer, con la participación de Marta Chirino, presidenta de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino e hija del artista, y Eduardo Rodríguez Pérez, secretario de dicha institución, quienes formalizaron la incorporación de la pieza al patrimonio cultural gestionado por el complejo avilesino.
La obra, una caja escultórica patinada en negro que sintetiza la investigación plástica de Chirino sobre el movimiento, la materia y los símbolos primigenios, va acompañada de una carpeta con doce grabados titulada La espiral, naturaleza, simbología y cosmos. Este conjunto profundiza en el universo conceptual del creador, para quien la espiral representó un nexo entre la cultura atlántica, la energía del viento y la idea de creación continua. La familia subrayó que esta donación reafirma su compromiso con la difusión y preservación del legado artístico del maestro del hierro.
La incorporación de la obra coincide con la reciente celebración del centenario del nacimiento de Chirino, conmemoración que el Centro Niemeyer destacó mediante la exposición "Dear Chirino", que coordinó Alfonso de la Torre. La muestra, que se desarrolló nentre junio y septiembre de 2025, reunió una treintena de esculturas y dibujos, además de material documental, procedente de destacadas colecciones públicas y privadas.
Este proyecto reforzó la proyección internacional de la obra del artista y contextualizó su estrecha relación con Estados Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones