La familia de Martín Chirino dona al Niemeyer "El Viento. Espiral de la rosa"

La familia del escultor Martín Chirino (1925–2019), figura clave del arte español contemporáneo y referente de la abstracción en Canarias y a nivel internacional, ha donado la obra “El Viento. Espiral de la rosa” (2005) a la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer – Principado de Asturias.

El acto de entrega se celebró en la Sala del Abrazo del Centro Niemeyer, con la participación de Marta Chirino, presidenta de la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chirino e hija del artista, y Eduardo Rodríguez Pérez, secretario de dicha institución, quienes formalizaron la incorporación de la pieza al patrimonio cultural gestionado por el complejo avilesino.

La obra, una caja escultórica patinada en negro que sintetiza la investigación plástica de Chirino sobre el movimiento, la materia y los símbolos primigenios, va acompañada de una carpeta con doce grabados titulada La espiral, naturaleza, simbología y cosmos. Este conjunto profundiza en el universo conceptual del creador, para quien la espiral representó un nexo entre la cultura atlántica, la energía del viento y la idea de creación continua. La familia subrayó que esta donación reafirma su compromiso con la difusión y preservación del legado artístico del maestro del hierro.

La incorporación de la obra coincide con la reciente celebración del centenario del nacimiento de Chirino, conmemoración que el Centro Niemeyer destacó mediante la exposición "Dear Chirino", que coordinó Alfonso de la Torre. La muestra, que se desarrolló nentre junio y septiembre de 2025, reunió una treintena de esculturas y dibujos, además de material documental, procedente de destacadas colecciones públicas y privadas.

Este proyecto reforzó la proyección internacional de la obra del artista y contextualizó su estrecha relación con Estados Unidos.