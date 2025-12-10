Obras en el centro de salud de Soto del Barco: ojo si tienes una cita con el médico estos días
El consultorio estará cerrado el 11 de diciembre para reparar las instalaciones
N. M.
El centro de salud de Soto del Barco tendrá, el 11 de diciembre, cerradas sus puertas. El consultorio sotobarquense tiene que someterse a diferentes labores de reparación de sus instalaciones, algo incompatible con poder atender a los pacientes de manera correcta. Las urgencias se atenderán, mientras tanto, en Pravia.
Además, aquellos pacientes que tengan ya una cita programada recibirán una llamada por parte de sus médicos, para poder reorganizarla.
