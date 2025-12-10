Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Obras en el centro de salud de Soto del Barco: ojo si tienes una cita con el médico estos días

El consultorio estará cerrado el 11 de diciembre para reparar las instalaciones

CENTRO DE SALUD DE SOTO DEL BARCO

CENTRO DE SALUD DE SOTO DEL BARCO / RICARDO SOLIS

N. M.

El centro de salud de Soto del Barco tendrá, el 11 de diciembre, cerradas sus puertas. El consultorio sotobarquense tiene que someterse a diferentes labores de reparación de sus instalaciones, algo incompatible con poder atender a los pacientes de manera correcta. Las urgencias se atenderán, mientras tanto, en Pravia.

Además, aquellos pacientes que tengan ya una cita programada recibirán una llamada por parte de sus médicos, para poder reorganizarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  4. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  5. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  6. Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
  7. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  8. El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones

Las patatas bravas valencianas, el Apertivo Perfecto que te deja "con ganas de más"

Las patatas bravas valencianas, el Apertivo Perfecto que te deja "con ganas de más"

Las tres jubilaciones de José Ramón García

Las tres jubilaciones de José Ramón García

Obras en el centro de salud de Soto del Barco: ojo si tienes una cita con el médico estos días

Obras en el centro de salud de Soto del Barco: ojo si tienes una cita con el médico estos días

Abordan un plan para mejorar el estado de dos aves cantábricas

Un avilesino que triunfa en una modalidad deportiva de altos vuelos: así fue su experiencia en el campeonato de España

Corvera, comprometida con el pueblo gitano "Golpe a golpe"

Corvera, comprometida con el pueblo gitano "Golpe a golpe"

Santamaría desgrana las claves del buen momento del Avilés: "No tenemos nada que perder, se está mostrando en el campo"

Santamaría desgrana las claves del buen momento del Avilés: "No tenemos nada que perder, se está mostrando en el campo"

El parque móvil del Ayuntamiento Corvera se moderniza (y esta es su última adquisición, casi como un mecano) para atender nuevas funciones

El parque móvil del Ayuntamiento Corvera se moderniza (y esta es su última adquisición, casi como un mecano) para atender nuevas funciones
Tracking Pixel Contents