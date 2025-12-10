Las patatas bravas valencianas, el Apertivo Perfecto que te deja "con ganas de más"

A la hora de elegir el "Aperitivo perfecto", solo vale una cosa: "que te deje con ganas de más". Con estas palabras José Antonio Campoviejo, estrella Michelín y dos Soles Guía Repsol daba las claves que convertirían las patatas bravas valencianas de Cal Carrero en el bocado ganador del I Certamen de España Aperitivo Perfecto en Avilés, villa, por cierto, reconocida como Capital Española a tal propósito para este 2026.

El objetivo del certamen es "honrar ese concepto de abrir boca que es tan español" y, sobre todo, "mirar más allá de la moda de las gildas", concretó la crítica gastronómica Carmen Ordiz después de haber degustado ya diez de los catorce platos participantes. Para Alejandro Villa, "lo difícil es encontrar el equilibrio entre los sabores" y con él concordó Jorge Guitián a quien, sin embargo soprendió, y positivamente, "la vuelta a las propuestas más clásicas en un momento de eclosión de las virguerías en cocina".

Por ello, la apuesta de Patricia Aboli y Bernardino Ortiz fue, definitivamente, la acertada. "Es un plato sencillo, pero en nuestra carta es el que más funciona y no tuvimos duda para elegirlo", aseguran los representantes de Cal Carrero. Con esta seguridad confirmaba Aboli su manera de entender el aperitivo y el buen hacer: "Un buen producto y una salsa memorable, así basta", apuntó la ganadora que, además, es langreana de cuna, aunque con negocio en el barrio de San Isidro, en Valencia.

Para el resto del participantes, de los que no se quedó atrás el nivel, la participación se trataba de "marcar tu identidad en un pequeño bocado". Así fue la filosofía con la que Raquel Palomo y Mars Böck llegaron de las cocinas de Strava, en Lanzarote a las del Hotel Palacio de Avilés. Su elaboración, inspirada en la alimentación de los esclavos estadounidenses de las plantaciones de algodón, quería dar cuenta del sabor del trabajo. "Las gambas no tenían entonces el valor que hoy conocemos", y así las eligieron como elemento principal del Aperitivo, al que acompañaron de un pan brioche, batata, cebolla encurrtida y una falsa miel de vermú en honor a Picofino, marca patrocinadora.

El pan brioche también tuvo su lugar en el aperitivo de los madrileños Óscar Suárez y Laura Martínez, dueños de Las Candalitas y recién iniciados en el certámen gastronómico: "Creemos que lo esencial de un aperitivo es que se pueda comer con la mano", y de ahí el formato con el pan, al que acompañó, eso sí, una cobertura de rabo de toro, parmesano y piparra dulce.

La conexión con Asturias

La búsqueda del Aperitivo Perfecto en Avilés, además de un aliciente para el intercambio cultural y el tejido de contactos en el sector, también fue para Suárez una oportunidad de reencuentro: "Siempre tuve una conexión muy importante con Asturias a través de mi padre, veraneante acérrimo desde hace años y a través del surf", confesaba al tiempo que proclamaba:"Me siento asturiano de corazón".

De corazón y de cuna, aunque con catorce años acogida por la comunidad Valenciana, también estaba la langreana Patricia Aboli en la Gran Final, en respresentación de la casa de almuerzos Cal Carrero, junto a Bernardino Ortiz. En su caso, la idea fue sencilla y contundente: "En nuestra carta el plato más vendido son las bravas, así que esta es nuestra apuesta: un buen producto y una salsa memorable". Y memorable fue su vuelta a casa, con el primer premio en la mochila.

Asturias completó su representación con el ovetense "La esquina del Peso", con Eliset Rubio y Edén Jiménez a la cabeza, y una galleta de bacalao y aceituna negra entre manos. "Está aderezada con vermú de naranja y presentada sobre una blonda que aporta el guiño al chigre, al toque tradicional". Y, jugando en casa, El Gentío, la candidatura avilesina, abrió precisamente las puertas de la final: "Fuimos los primeros en cocinar la elaboración para el jurado, pero no nos dio tiempo a tener nervios". Y eso que cada uno de los participantes no disponía de más de veintisiete minutos para el cocinado y que, después, habría un notario dando cuenta del proceso de cata y selección. "Gracias al público avilesino hemos llegado a la final y eso nos hace sentir ya más que orgullosos", aseguraron Luis Suárez y Luz del Alba Ramírez, autores, mano a mano, de una esfera de cachopo enrrollada con prosciutto de prateria, queso mozzarella y gorfolí.