El puente más icónico de Avilés dice adiós a los charcos
Las labores de restauración del acceso al Niemeyer encaran su fase final y se centran en el firme
Amanda Granda
La obra de rehabilitación del puente de San Sebastián, anunciada por el Ayuntamiento de Avilés el pasado mes de agosto, encara su recta final. Después de haber acometido las labores de cepillado mecánico contra la corrosión de la estructura y haber conseguido una recuperación total de su color, la rehabilitación del puente afronta ahora el drenaje total de las acumulaciones de agua.
En el día de ayer, operarios de la empresa concesionaria de la obra de rehabilitación se encontraban efectuando tareas para regular el firme del puente, paso previo a la aplicación de un nuevo revestimiento. Esta intervención se suma a la ejecución de unas perforaciones en aquellas zonas de la pasarela más susceptibles de acumular agua.
Esta obra fue adjudicada a la empresa Asturiana de granallados y pinturas S. A. por un importe de 36.051 euros.
