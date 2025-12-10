El Puerto de Avilés apuesta por los cruceros: ya hay tres escalas aseguradas para 2026 (y dos son de un megabarco de lujo)

"El Puerto de Avilés reabrió sus puertas el pasado junio a los cruceros, después de cuatro años sin actividad. El "Scenic Eclipse", un barco boutique también catalogado como "premium" o de gran lujo eligió entonces los muelles avilesinos para hacer escala. No por casualidad: Manuel Echeverría Suárez, jefe de la División de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Avilés, ya avanzó hace un año, coincidiendo con la feria Seatrade Med en Málaga, que el objetivo del Puerto es "reactivar el tráfico de cruceros para reforzar el potencial turístico de la comarca de Avilés y promover el desarrollo del sector turístico dentro de unos parámetros de calidad, sostenibilidad y respeto a la actividad empresarial en torno al servicio del tráfico de cruceros". Hace apenas unas semanas repitió discurso en la Seatrade Europe, que se celebró en Hamburgo. El objetivo: establecer contactos con el sector del crucero y diferentes navieras para posibles escalas en Avilés.

Y ya hay resultados: para 2026 la Autoriad Portuaria ya tiene cruceros en agenda. El megayate de lujo "Scenic Eclipse" regresará a la ciudad el 15 de mayo de 2026. Los cruceristas estarán entonces en la ciudad entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, una escalar similar a la del pasado junio. Tras este viaje –de nuevo una travesía por la costa atlántica–, el "Scenic Eclipse" cuenta hacer escala en el muelle anejo al Centro Niemeyer el 17 de junio.

Otra escala solicitada a la Autoridad Portuaria es la del crucero "Le Lapérouse", de la naviera Ponant, previsto para el 7 de octubre de 2026. El reto: continuar creciendo. "La Autoridad Portuaria mantiene contactos con diferentes operadores con el objetivo de seguir confirmando escalas de cruceros en el muelle del Centro Niemeyer para 2027 y años sucesivos".

Echeverría destacó que se está detectando una modificación en los hábitos de clientes y navieras con buques premium de tamaño mediano y nuevos destinos más allá del circuito de grandes ciudades: "Las navieras están buscando nuevas plazas con alternativas a la masificación y eso es una oportunidad para nosotros, ya que cada vez se conocen más los atractivos de Avilés y la afluencia de turistas a la ciudad es cada vez mayor. Los cruceros contribuyen a desestacionalizar el turismo y no ejercen presión sobre el mercado de vivienda", manifestó el jefe de Operaciones y Desarrollo de Negocio del Puerto.