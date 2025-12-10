Solidaridad escolar del cole de Sabugo con el Ángel de Javi

El alumnado del colegio público de Sabugo salió ayer de caminata por la ciudad. Desde su centro educativo hasta la explanada del Centro Niemeyer, como se aprecia en la imagen de la derecha. La excursión tenía un fin solidario, visibilizar y recaudar fondos para "El ángel de Javi", una causa que ha involucrado a distintos sectores de la población en apoyo a un pequeño de ocho años, Javi Gómez, que padece una enfermedad rara de nombre Nedamss, que tan solo afecta a 74 niños en todo el mundo y que afecta progresivamente al habla, la movilidad e incluso a la capacidad de respirar.