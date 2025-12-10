Solidaridad escolar del cole de Sabugo con el Ángel de Javi
El alumnado del colegio público de Sabugo salió ayer de caminata por la ciudad. Desde su centro educativo hasta la explanada del Centro Niemeyer, como se aprecia en la imagen de la derecha. La excursión tenía un fin solidario, visibilizar y recaudar fondos para "El ángel de Javi", una causa que ha involucrado a distintos sectores de la población en apoyo a un pequeño de ocho años, Javi Gómez, que padece una enfermedad rara de nombre Nedamss, que tan solo afecta a 74 niños en todo el mundo y que afecta progresivamente al habla, la movilidad e incluso a la capacidad de respirar.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés
Más de dos meses de trabajo, mucha experimentación y un momento sin "margen de error": así fue construir la espectacular casa de Papá Noel de Avilés
Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás
Contenido ofrecido por Teatro Prendes