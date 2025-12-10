Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás
Estas son las propuestas para todos los gustos que podrás ver en el Teatro Prendes de Candás
L. L.
Las sesiones de "peli y manta" también pueden disfrutarse en el cine. Las salas del Teatro Candás abren sus puertas un mes más para traerte los mejores títulos y pasar una tarde con amigos o familia mientras aprovechas para desconectar con propuestas como "Todos los lados de la cama" o Wicked".
Aquí van las películas que no te puedes perder estas navidades.
Compra tus entradas
MARTES 9
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
30 años después…algunas cosas cambian
(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)
+
“CUERPOS LOCOS”
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
(Sab. y Do.: 17.30h)
Consulta toda la cartelera
MIERCOLES 10
ESTA SEMANA EL MEJOR CINE:
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
30 años después…algunas cosas cambian
(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)
+
“CUERPOS LOCOS”
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
(Sab. y Do.: 17.30h)
JUEVES 11
DESDE MAÑANA
EL MEJOR CINE:
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
30 años después…algunas cosas cambian
(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)
+
“CUERPOS LOCOS”
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
(Sab. y Do.: 17.30h)
VIERNES 12
HOY: 20.00h
30 años después…algunas cosas cambian
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)
(Puedes volver a verla Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)
Y además
“CUERPOS LOCOS”
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
(Sab. y Do.: 17.30h)
SÁBADO 13
HOY: 17.30h
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
“CUERPOS LOCOS”
(Puedes volver a verla Do.: 17.30h)
+
HOY: 20.00h y 23.00h
30 años después…algunas cosas cambian
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
Dir.: Samantha López Speranza
(E, 2025/NRm12)
(Puedes volver a verla Do.:20.00h)
DOMINGO 14
¡¡ÚLTIMAS SESIONES!!
HOY: 17.30h
¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?
“CUERPOS LOCOS”
+
HOY: 20.00h
30 años después…algunas cosas cambian
“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”
Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)
Ya a la venta en teatroprendes.es y en taquilla las entradas para:
“INTELIGENCIA ARTIFICIAL” humor con JERÓNIMO GRANDA Y MAXI RODRÍGUEZ el 31 de enero
Miércoles 17: 19.30h Concierto de Navidad de la escuela municipal de música "Miguel Barrosa" de Carreño
Jueves 18 Temporada de ópera y bellet en el Prendes, ciclo "El Teatro Real"
19.30h. Ópera La Boheme de Giacomo Puccini Sábado 20: 17.30h Domingo 21: 17.30h Dir: Ane Murugarren (E, 2025) Entradas : 5€ (teatroprendes.es y en taquilla)
Viernes 19 20.00 horas
Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra.
Sábado 20, a las 20.00 y 23.00 horas y domingo 21, a las 17.30 horas
Ahora me ves 3, dirigida por Ruben Fleischer
Viernes 26, a las 20.00 horas
Wicked 2, también el sábado 27, a las 17:30, 20.00 y 23.00 y domingo 28 a las 17.30 y a las 20.00 horas.
Historia
El Teatro Prendes de Candás se inauguró el 1 de enero de 1956 con la proyección de la película "Cuando ruge la marabunta". En 1989 pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Carreño. En 1993 se constituyó el Patronato con el objetivo de promocionar cualquier tipo de actividad sociocultural en el Concejo de Carreño.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés