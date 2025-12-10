Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás

Las sesiones de "peli y manta" también pueden disfrutarse en el cine. Las salas del Teatro Candás abren sus puertas un mes más para traerte los mejores títulos y pasar una tarde con amigos o familia mientras aprovechas para desconectar con propuestas como "Todos los lados de la cama" o Wicked".

Aquí van las películas que no te puedes perder estas navidades.

MARTES 9

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

30 años después…algunas cosas cambian

(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

+

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

MIERCOLES 10

ESTA SEMANA EL MEJOR CINE:

JUEVES 11

DESDE MAÑANA

EL MEJOR CINE:

VIERNES 12

HOY: 20.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)

(Puedes volver a verla Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

Y además

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

SÁBADO 13

HOY: 17.30h

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

“CUERPOS LOCOS”

(Puedes volver a verla Do.: 17.30h)

+

HOY: 20.00h y 23.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza

(E, 2025/NRm12)

(Puedes volver a verla Do.:20.00h)

DOMINGO 14

¡¡ÚLTIMAS SESIONES!!

HOY: 17.30h

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

“CUERPOS LOCOS”

+

HOY: 20.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)

Ya a la venta en teatroprendes.es y en taquilla las entradas para:

“INTELIGENCIA ARTIFICIAL” humor con JERÓNIMO GRANDA Y MAXI RODRÍGUEZ el 31 de enero

Miércoles 17: 19.30h Concierto de Navidad de la escuela municipal de música "Miguel Barrosa" de Carreño

Jueves 18 Temporada de ópera y bellet en el Prendes, ciclo "El Teatro Real"

19.30h. Ópera La Boheme de Giacomo Puccini Sábado 20: 17.30h Domingo 21: 17.30h Dir: Ane Murugarren (E, 2025) Entradas : 5€ (teatroprendes.es y en taquilla)

Viernes 19 20.00 horas

Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra.

Sábado 20, a las 20.00 y 23.00 horas y domingo 21, a las 17.30 horas

Ahora me ves 3, dirigida por Ruben Fleischer

Viernes 26, a las 20.00 horas

Wicked 2, también el sábado 27, a las 17:30, 20.00 y 23.00 y domingo 28 a las 17.30 y a las 20.00 horas.

Historia

El Teatro Prendes de Candás se inauguró el 1 de enero de 1956 con la proyección de la película "Cuando ruge la marabunta". En 1989 pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Carreño. En 1993 se constituyó el Patronato con el objetivo de promocionar cualquier tipo de actividad sociocultural en el Concejo de Carreño.