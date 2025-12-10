Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás

Estas son las propuestas para todos los gustos que podrás ver en el Teatro Prendes de Candás

Exterior del Teatro Prendes

Exterior del Teatro Prendes

L. L.

Las sesiones de "peli y manta" también pueden disfrutarse en el cine. Las salas del Teatro Candás abren sus puertas un mes más para traerte los mejores títulos y pasar una tarde con amigos o familia mientras aprovechas para desconectar con propuestas como "Todos los lados de la cama" o Wicked".

Aquí van las películas que no te puedes perder estas navidades.

Compra tus entradas

MARTES 9

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

30 años después…algunas cosas cambian

(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

+

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

Consulta toda la cartelera

MIERCOLES 10

ESTA SEMANA EL MEJOR CINE:

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

30 años después…algunas cosas cambian

(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

+

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

JUEVES 11

DESDE MAÑANA

EL MEJOR CINE:

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

30 años después…algunas cosas cambian

(Vie.:20.00h + Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

+

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

VIERNES 12

HOY: 20.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)

(Puedes volver a verla Sab.:20.00h y 23.00h + Do.:20.00h)

Y además

“CUERPOS LOCOS”

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

(Sab. y Do.: 17.30h)

SÁBADO 13

HOY: 17.30h

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

“CUERPOS LOCOS”

(Puedes volver a verla Do.: 17.30h)

+

HOY: 20.00h y 23.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza

(E, 2025/NRm12)

(Puedes volver a verla Do.:20.00h)

DOMINGO 14

¡¡ÚLTIMAS SESIONES!!

HOY: 17.30h

¿Cambiarías tu cuerpo con el de tu madrastra?

“CUERPOS LOCOS”

+

HOY: 20.00h

30 años después…algunas cosas cambian

“TODOS LOS LADOS DE LA CAMA”

Dir.: Samantha López Speranza (E, 2025/NRm12)

Ya a la venta en teatroprendes.es y en taquilla las entradas para:

“INTELIGENCIA ARTIFICIAL” humor con JERÓNIMO GRANDA Y MAXI RODRÍGUEZ el 31 de enero

Miércoles 17: 19.30h Concierto de Navidad de la escuela municipal de música "Miguel Barrosa" de Carreño

Jueves 18 Temporada de ópera y bellet en el Prendes, ciclo "El Teatro Real"

19.30h. Ópera La Boheme de Giacomo Puccini Sábado 20: 17.30h Domingo 21: 17.30h Dir: Ane Murugarren (E, 2025) Entradas : 5€ (teatroprendes.es y en taquilla)

Viernes 19 20.00 horas

Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra.

Sábado 20, a las 20.00 y 23.00 horas y domingo 21, a las 17.30 horas

Ahora me ves 3, dirigida por Ruben Fleischer

Viernes 26, a las 20.00 horas

Wicked 2, también el sábado 27, a las 17:30, 20.00 y 23.00 y domingo 28 a las 17.30 y a las 20.00 horas.

Historia

El Teatro Prendes de Candás se inauguró el 1 de enero de 1956 con la proyección de la película "Cuando ruge la marabunta". En 1989 pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Carreño. En 1993 se constituyó el Patronato con el objetivo de promocionar cualquier tipo de actividad sociocultural en el Concejo de Carreño.

TEMAS

  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
  6. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  7. El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
  8. Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés

Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás

Los títulos para disfrutar del mejor cine te esperan en el Teatro Prendes de Candás

Una oficina de atención al inmigrante, propuestas para personas sin hogar y ayudas de emergencia: así se invertirán los 7,4 millones del presupuesto social de Avilés

Una oficina de atención al inmigrante, propuestas para personas sin hogar y ayudas de emergencia: así se invertirán los 7,4 millones del presupuesto social de Avilés

Castrillón presume a sus futuros ídolos deportivos: así se ha vivido la gala del Deporte en el concejo

Castrillón presume a sus futuros ídolos deportivos: así se ha vivido la gala del Deporte en el concejo

EN IMÁGENES: Así se ha vivido la gala del deporte de Castrillón

El skatepark de Las Vegas honra al "héroe del monopatín" de Londres

Avilés vive su Navidad más "instagrameable" con el nuevo alumbrado: "No somos Vigo, pero llegaremos"

Avilés vive su Navidad más "instagrameable" con el nuevo alumbrado: "No somos Vigo, pero llegaremos"

Robo de cobre en las obras del Negrón: tres avilesinos (uno de ellos menor) detenidos tras llevarse 5.000 euros en cable

Robo de cobre en las obras del Negrón: tres avilesinos (uno de ellos menor) detenidos tras llevarse 5.000 euros en cable

El Avilés decreta "Día del club" para uno de los partidos más esperados de su temporada: estos son los precios

El Avilés decreta "Día del club" para uno de los partidos más esperados de su temporada: estos son los precios
Tracking Pixel Contents