Las tres jubilaciones de José Ramón García

José Ramón García cumple el próximo 27 de enero 82 años. "Nací antes de que los aliados desembarcaran en Normandía", bromea el director del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, que cuenta los días para dejar el cargo en el que lleva 34 años, desde 1991. En realidad, su ‘jubilación’ al frente del Marítimo será la tercera de su vida. La primera fue en los años setenta después de haber sido presidente y entrenador de un club de piragüismo ya desaparecido, el Ultreya, que se fusionó con otro, el Jove, para dar lugar a la Sociedad Deportiva Gauzón. Luego llegó la auténtica jubilación, de la que vive, que llegó en 2014 tras 43 años de profesor en la Universidad de Oviedo.

Fue catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la antigua Escuela de Empresariales de Gijón. "Y ahora la tercera, en 2025 y ya lo dije, que no me iba a perpetrar", señala este hombre que no dudará en asesorar al nuevo equipo que lleve las riendas del Museo a partir del próximo enero. "Si me lo piden, ayudaré", apunta.

García recuerda que cuando empezó su labor en el Marítimo apenas sabía diferenciar un bergantín de una fragata. "Todo fue un proceso, un estudio constante", apuntó el director que no recibió remuneración alguna por llevar adelante una labor "muy gratificante".

Tras llegar a la dirección en 1991 cuando el Marítimo estaba "casi muerto", García se va con la satisfacción de contar "con un edificio magnífico, que con el paso del tiempo se ha quedado pequeño y con los almacenes repletos. Si tuviera que resumir todo este tiempo lo haría así: contamos con un patrimonio impresionante gracias a los colaboradores y un equipo de trabajadores que sin ellos y su dedicación nada de lo que es hoy el Museo sería posible", destaca el todavía director del centro de la calle Gijón de Luanco, que pese a su "tercera jubilación" no entiende lo que significa dejar de trabajar o de investigar.

Su próxima labor será "volver a la banca, a hablar de comerciantes bancarios", más concretamente se centrará en la reedición y ampliación del libro "Las remesas de los emigrantes españoles en América: siglos XIX y XX", editado por el Archivo de Indianos en 1992 con motivo del V centenario del descubrimiento del nuevo continente. "Revisaré la obra que escribí hace años y aportaré mucha más documentación", concluyó García.