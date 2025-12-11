Los 25 años del Judo Avilés, en el corazón de la ciudad
El Judo Avilés estrenó ayer la nueva ubicación de su exposición por el vigésimo quinto aniversario del club, en el Palacio de Valdecarzana, como se ve en la imagen. Se podrá ver hasta el próximo 8 de enero. En ella se resumen los venticinco años de vida del club y se destacan muchos de sus grandes éxitos.
