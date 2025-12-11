Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrollan a un ciclista en Avilés: el accidente tuvo lugar en Conde Guadalhorce, a la altura del paso a nivel de Larrañaga

La UVI Móvil se desplazó al lugar de los hechos para asistir al herido

PXL 20251211 144210292 EDIT / A. F. V.

A. F. V.

Susto en Avilés. Un ciclista ha resultado herido tras chocar con un vehículo en la avenida Conde Guadalhorce, a la altura del paso a nivel de Larrañalga. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 15.30 horas. Por el momento se desconocen los motivos del accidente, que ya está siendo investigado por al Policía Local.

Hasta el lugar del incidente se desplazó una patrulla de la Policía Local, otra de la Policía Portuaria y una UVI Móvil, que asistió al herido en el lugar de los hechos antes de trasladarlo al hospital.

El accidente dejó un importante impacto en la luna del vehículo, a la altura del copiloto.

La rápida y eficaz intervención de los agentes municipales, que también sometieron al test de alcoholemia al conductor, hizo que el suceso no provocase retenciones en el tráfico

