A la cárcel por tras cometer 35 robos en vehículos durante tres noches en Avilés: siempre usaba el mismo modus operandi
La Policía pudo, tras un gran despliegue, identificar al responsable en dos días
N. M.
La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 49 años como presunto autor de una oleada de robos en el interior de 35 vehículos cometidos durante la última semana del mes de noviembre. Los hechos, ocurridos en apenas tres noches y en zonas muy próximas entre sí, generaron una notable alarma social entre los vecinos.
Tras las primeras denuncias, la Policía Nacional activó de inmediato un dispositivo de seguridad y una investigación urgente por parte de la Comisaría Local de Avilés. Los agentes recabaron grabaciones de cámaras y buscaron testigos directos, contando con la colaboración ciudadana y de la Policía Local. En uno de los casos, el propietario de un vehículo llegó a observar a un posible sospechoso dentro del mismo.
El análisis de los hechos permitió establecer que el autor empleaba siempre el mismo “modus operandi”: fracturar la misma ventanilla de todos los coches utilizando un objeto contundente. Ese instrumento, un martillo de fabricación casera, fue posteriormente localizado y recuperado por los investigadores.
Gracias al amplio despliegue policial, en tan solo dos días se logró identificar plenamente al responsable, un delincuente habitual con 27 antecedentes policiales por hechos similares. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, que decretó su ingreso inmediato en prisión.
La Policía Nacional recuperó los objetos utilizados para cometer los robos, así como numerosos efectos sustraídos del interior de los vehículos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.
