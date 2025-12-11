El centro de salud de Soto del Barco, cerrado por la rotura de una tubería
El PP denuncia las pésimas condiciones de las instalaciones mientras las urgencias se atienden en Pravia estos días
Noé Menéndez
La caída ayer de parte del techo del centro de Salud de Soto del Barco, provocado por la rotura de una tubería de aguas negras, ha obligado a pasar las consultas y las urgencias al de Pravia, ha denunciado este jueves la diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo.
Así, el centro de salud de Soto del Barco tendrá este el 11 de diciembre cerradas sus puertas.
El consultorio sotobarquense tiene que someterse a diferentes labores de reparación de sus instalaciones, algo incompatible con poder atender a los pacientes de manera correcta. Las urgencias se atenderán, mientras tanto, en Pravia.
Además, aquellos pacientes que tengan ya una cita programada recibirán una llamada por parte de sus médicos, para poder reorganizarla.
Denuncia del PP
La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, denunció este jueves las pésimas condiciones en que se encuentra el centro de salud de Soto del Barco y que tienen que sufrir los usuarios.
El último percance se produjo ayer miércoles, cuando se vino abajo parte del techo por una rotura de la tubería de aguas negras, lo que provocó además un olor nauseabundo en el edificio.
La parlamentaria popular destacó que los problemas con las conducciones se vienen repitiendo reiteradamente, aunque los daños han alcanzado ahora una gravedad mayor.
Pilar Fernández Pardo señaló que desde el centro de salud se llevan meses avisando a la gerencia del área sanitaria III del Principado, correspondiente a la comarca de Avilés, de los problemas del Centro de Salud de Soto del Barco, “pero nunca han hecho ningún caso, y ahora han tenido que cerrar el centro y pasar las consultas y las urgencias al de Pravia”.
Fernández Pardo exigió a la Consejería de Salud que ofrezca explicaciones urgentes sobre la situación creada en Soto del Barco, y que se depuren las responsabilidades pertinentes.
