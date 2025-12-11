Cónclave de las cofradías gastronómicas de España en la próxima edición de Salenor en Avilés
La entidad agradece a la Cámara de Comercio el apoyo para visitar "tan importante Salón del Norte de España"
N.M.
La junta directiva de FECOGA, la Federación Internacional de Cofradías Enogastronómicas, reunida esta semana en las instalaciones de la Sociedad de Gastronomía Gaztelubide en San Sebastián , acordó participar en la próxima edición de la feria salenor en Avilés, el 24 de febrero de 2026. "Estaremos representando a cofradías de Francia y España", subrayaron representantes de la institución.
"Agradecemos a la Cámara de Comercio de Avilés su interés y apoyo logístico para celebrar esta reunión de nuestra junta directiva y tener la oportunidad de visitar tan importante Salón del Norte de España ", abundaron desde la institución
"También es para mí un honor como avilesino así como una satisfacción poder estar con mis compañeros de junta directiva en Avilés", subrayó Carlos M. Guardado, vocal de FECOGA.
