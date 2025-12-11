¿De qué depende que Podemos apoye el presupuesto municipal de Avilés? Estas son las condiciones de la formación morada

Acercamiento entre Podemos y el gobierno local para aprobar los presupuestos municipales. El PSOE dio ayer respuesta a las enmiendas propuestas por la formación morada. "Aceptan favorablemente nuestras propuestas, pero ahora hay que estudiarlas y concretar los compromisos y los plazos para ejecutarlas", explica David García, portavoz de Podemos, que deja la pelota del "sí de los suyos a las cuentas sobre el tejado del gobierno local: "El optimismo depende de ellos y de si acepta nuestras propuestas".

Podemos presentó una amplia batería de propuestas para incluir en el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno local –PSOE e IU–, el más alto de la historia, que llega a los 92,29 millones de euros. Algunos ejemplos: que la empresa municipal de servicios auxiliares asuma a los conserjes y ordenanzas que ahora trabajan para una subcontrata, acudir a los planes autonómicos e empleo, reactivar el desarrollo de La Llamosa o ampliar a los barrios del sur la declaración de zona tensionada. "Ahora nos tomaremos un par de días para valorar la propuesta y seguir negociando", señala García, portavoz de Podemos, cuyos dos votos –el suyo y el de la edil Sara Retuerto– se antojan claves para que PSOE e IU puedan sacar adelante las cuentas. Por otra parte, estas negociaciones no podrán dilatarse más allá del día 17 de este mes, fecha límite para presentar enmiendas al proyecto presupuestario.

Quienes también tienen previsto presentar sus enmiendas son el resto de partidos en la oposición: PP y Vox. Los populares aseguran estar trabajando en sus propuestas. "Vamos a presentar nuestros proyectos, y tenemos la obligación de aportar todo lo que veamos necesario. Si bien, dudo que vayan a aceptar ninguna, como ha venido pasando en los últimos siete años, ya que este presupuesto viene pactado", argumenta su portavoz, Esther Llamazares.

Una sensación muy parecida tienen en Vox, donde sí tienen más claras las enmiendas que van a presentar: pedir un paraguas para dar cobijo al parque infantil de Pedro Menéndez, bonificaciones en el ICIO(Impuesto de Construcciones y Obras) y el IAE (Impuesto de Actividades Econónicas), potenciar la celebración de eventos deportivos en la ciudad, pedir una grada con visera en el campo de La Luz o la creación de una oficina municipal de vivienda y locales, en las que se ofrecería asesoramiento y ayudas al alquiler y al relevo generacional.

"Vemos muy complicado que acepten ningún, porque el PSOE ya cuenta con el apoyo de IU y creemos que de Podemos también, pero si aprueban alguna, bienvenida sea", expresa la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.