Así fue la detención de Natalio Grueso en Portugal: "Mantenía un perfil bajo y discreto, intentando pasar desapercibido entre la población local"

La Guardia Civil, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal, localizó y detuvo el pasado jueves, como ya informó este diario, a un prófugo español condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Provincial de Asturias por delitos continuados de malversación y falsificación de documento público: se trata de Natalio Grueso, dramaturgo y exdirector del Centro Niemeyer en el arranque del centro cultural avilesino.

Tras la confirmación de su condena y ante el inminente ingreso en prisión decretado por la Audiencia Provincial (ocho años de cárcel, en total), el penado eludió la acción de la justicia, abandonando el territorio nacional a mediados de 2023, pasando a encontrarse en paradero desconocido durante más de dos años. Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil situaron su posible rastro en el país vecino. El prófugo había elegido el sur de Portugal, concretamente la región del Algarve, para ocultarse. Sabedor de su situación de busca y captura, mantenía un perfil bajo y discreto, intentando pasar desapercibido entre la población local y el tránsito habitual de visitantes en la zona para dificultar su localización, según datos de la Guardia Civil.

Un momento de la detención de Natalio Grueso al sur de Portugal el pasado jueves día 4. / Guardia Civil

Fruto de la colaboración policial internacional y el intercambio de información operativa con las autoridades lusas, se logró ubicar su paradero exacto en la localidad pesquera de Olhão. Finalmente, el pasado jueves 4 de diciembre, se estableció un dispositivo policial que culminó con su detención por parte de agentes de la Polícia Judiciária de Faro.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Apelación de Évora (Portugal), que ha decretado su ingreso en prisión a la espera de formalizar su entrega a las autoridades judiciales españolas para el cumplimiento de la condena pendiente. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Grueso estará en Portugal hasta el próxiom lunes. Entonces las autoridades policiales lusas lo entregarán a las españolas y estas, como también adelantó este diario, le conducirán a la prisión madrileña de Soto del Real.

Equipo de Huidos de la Justicia de la UCO de la Guardia Civil

Tras recibir la requisitoria judicial ante la desaparición del condenado, fue el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa quien asumió las pesquisas para su localización internacional, concluyendo con éxito la operación tras meses de rastreo.