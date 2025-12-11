Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XIV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage

La Feria de Antigüedades y Vintage vuelve a La Magdalena con 40 expositores

Cuarenta anticuarios y coleccionistas de distintos puntos de España se darán cita en Avilés del 12 al 14 de diciembre, con miles de piezas en venta directa

Ambiente en una edición anterior dela cita. | | MARA VILLAMUZA

Elena Casero

Avilés

Avilés volverá a convertirse este próximo fin de semana en punto de encuentro para los amantes de los objetos con historia. Desde mañana, viernes 12, al domingo 4 de diciembre, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acogerá una nueva edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, organizada por la empresa Nou Grup Firal.

En esta ocasión serán 40 expositores, llegados de diferentes lugares de España y del extranjero, los que llenen el recinto de muebles, piezas de decoración, ropa y complementos, joyas, discos, monedas, libros y un sinfín de artículos en venta directa, pensados tanto para coleccionistas como para quienes buscan un detalle especial.

El horario se mantiene: el viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado y el domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. La entrada cuesta 4 euros y es válida para todos los días de la feria, de modo que el público podrá volver cuantas veces quiera para seguir descubriendo piezas. Y es que esta cita no solo es una oportunidad para adquirir piezas únicas, sino también un espacio para aprender y compartir experiencias con expertos y aficionados al mundo de las antigüedades y el coleccionismo.

Además, el evento contribuye a dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad, atrayendo a visitantes de diferentes puntos geográficos y fomentando el turismo en la región.

Sin duda, nadie debe perderse la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de las antigüedades y el coleccionismo en Avilés. Ya sea un coleccionista experimentado. alguien que busca un regalo especial para estas Navidades o simplemente alguien con curiosidad por descubrir objetos con historia, la XIV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage promete ser una experiencia única.

