La Feria de Antigüedades y Vintage vuelve a La Magdalena con 40 expositores

Avilés volverá a convertirse este próximo fin de semana en punto de encuentro para los amantes de los objetos con historia. Desde mañana, viernes 12, al domingo 4 de diciembre, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acogerá una nueva edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, organizada por la empresa Nou Grup Firal.

En esta ocasión serán 40 expositores, llegados de diferentes lugares de España y del extranjero, los que llenen el recinto de muebles, piezas de decoración, ropa y complementos, joyas, discos, monedas, libros y un sinfín de artículos en venta directa, pensados tanto para coleccionistas como para quienes buscan un detalle especial.

El horario se mantiene: el viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado y el domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. La entrada cuesta 4 euros y es válida para todos los días de la feria, de modo que el público podrá volver cuantas veces quiera para seguir descubriendo piezas. Y es que esta cita no solo es una oportunidad para adquirir piezas únicas, sino también un espacio para aprender y compartir experiencias con expertos y aficionados al mundo de las antigüedades y el coleccionismo.

Además, el evento contribuye a dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad, atrayendo a visitantes de diferentes puntos geográficos y fomentando el turismo en la región.

Sin duda, nadie debe perderse la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de las antigüedades y el coleccionismo en Avilés. Ya sea un coleccionista experimentado. alguien que busca un regalo especial para estas Navidades o simplemente alguien con curiosidad por descubrir objetos con historia, la XIV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage promete ser una experiencia única.