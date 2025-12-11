Homenaje a los comerciantes jubilados en el último año

La Ucayc, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, homenajea hoy a los profesionales del sector servicios que han alcanzado a lo largo de este año la edad de jubilación. El acto tendrá lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento, y contará con la participación de la alcaldesa, Mariví Monteserín, y de la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz. Asimismo, estará presente el presidente del colectivo, José Manuel García, "Roxín", así como otros miembros de la entidad gremial.