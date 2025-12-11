Del mueble auxiliar a las mantelerías: Avilés abre el desván vintage con una feria que "es como un viaje en el tiempo"

Más de cuarenta expositores se darán cita este fin de semana –del viernes 12 al domingo 14– en la 14.º edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage de Avilés. Los comerciantes, muchos conocidos de ediciones anteriores y otros nuevos en la ciudad, ofrecerán de todo un poco: desde muñecas de colección a muebles, ropa, joyas... El salón se desarrollará en el pabellón de exposiciones de La Magdalena con el siguiente horario: el viernes, de 17.00 a 21.00 horas, el sábado de 10.30 a 21.00 horas y el domingo de 10.30 a 20.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros y será válida para acceder al recinto los tres días.

Los organizadores de esta Feria que cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio, Mari Cruz Madrid Merino y Ángel Moix, de Nou Grup Firal, animaron ayer a asistir al evento comercial que suma más de 40.000 piezas. "La Feria es un viaje al pasado, a la nostalgia", manifestó Madrid, que destacó que lo que más se vende en este tipo de ferias suele ser mueble. "También piezas de decoración, muelle auxiliar, mantelería, ropa de cama... Tendremos hasta un puesto de navidad. Y todo a precios muy competitivos", subrayó Madrid.

Moix destacó que este tipo de ferias permiten dar a los objetos, algunos con una larga historia detrás y "que no son copias ni réplicas", una segunda oportunidad. Valoró también la participación de los comerciantes, algunos fijos desde la primera edición y que este año han hecho doblete en la ciudad –este año hubo feria también en abril, igualmente en La Magdalena–.