Natalio Grueso a punto de ser entregado a las autoridades españolas para que le realicen un examen médico

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, se ecuentra a expensas de ser trasladado en las próximas horas, por carretera, al Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Badajoz, que será el punto donde las autoridades policiales españolas se hagan cargo del huido de la justicia, que fue detenido el pasado día 4 en la localidad de Olhão, en el Argarve portugués.

La entrega de Natalio Grueso llevará consigo la realización de un examen médico, dado el "preocupante" estado de salud, según la defensa que le asiste en España tras la comunicación del letrado de oficio portugués que le ha atendido durante esta semana.

Se espera que una vez en territorio español, Grueso ingresará en la prisión de madrileña de Soto del Real, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, por tener en la capital su último domicilio conocido, y a expensas de lo que determine la autoridad judicial.

La condena

En 2020, el exdirector general del Centro Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio de 2020, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023.

Aproximadamente un mes después, Natalio Grueso –quien dirigió el centro cultural de la ría de Avilés entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia. Apoyaron esta solicitud personalidades artísticas como el cineasta norteamericano Woody Allen, los cantautores Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, la cantante India Martínez y el exministro de Justicia y editor Manuel Pimentel. El argumento fuerza de la petición radica en "la desproporción" de la pena impuesta a Grueso por la malversación de 78.819 euros. La defensa añadió, entre otras cosas, la "innegable contribución" de su representado al "desarrollo e impulso de la cultura española".

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer, del despacho Vox Legis, solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó de nuevo. Así que el 31 de julio de ese mismo año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".