La original iniciativa de El Ferrero para sortear la prohibición de ferias de ganado en Asturias

Los vecinos de la localidad gozoniega de El Ferrero se resisten a dejar de organizar la subasta de la xata, todo ello después de que la Consejería de Medio Rural decidiera suspender las ferias y mercados ganaderos para así ayudar a contener la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa que sufre el ganado vacuno. Los vecinos de este enclave próximo al cabo Peñas entienden la decisión, pero para no perder esa antigua tradición están dispuestos a organizar una rifa de una xata, pero de peluche. Lo harán el domingo día 14 a partir de las 13.00 horas.

El Ferrero rifará una xata el domingo, pero será de peluche

La negativa del Principado no ha logrado frenar la fiesta, sino que se lo han tomado con humor y es más, animan a vecinos y visitantes a sumarse a esta iniciativa que se desarrollará en el prao de la capilla del pueblo. Allí, anuncian, habrá una pequeña barraca donde los asistentes podrán degustar pinchos caseros, vermú, bebidas calientes y también frías y todo ello con música de gaita y tambor. La hora fijada para la misa es las 13.00 horas y seguirá una procesión.

El motivo de la subasta, como en años anteriores, es conseguir fondos para continuar reparando la capilla de El Ferrero, un templo cuya advocación es Nuestra Señora de la O y es de titularidad vecinal. Es más, hay una asociación creada a tal efecto, que se encarga de organizar acciones para financiar los diferentes trabajos de mejora y mantenimiento de esa iglesia. La entidad no ceja en su objetivo y, es más, organiza otras rifas y vende lotería de Navidad. Volviendo a la xata de peluche, no habrá subasta sino, presumiblemente, un sorteo con papeletas.

Según relatan desde la asociación vecinal, los vecinos del pueblo y del municipio directamente vinculados con la actividad ganadera se suelen volcar con la tradicional rifa, con la de la xata de verdad. "Es un evento de gran popularidad entre los ganaderos del concejo, tiene gran arraigo y tradición, en anteriores ocasiones la organización solicita el permiso correspondiente ante el organismo competente para poder acometer la actividad en el marco de la legalidad, cabe recordar que en el año 2018 este tipo de actividad fue denunciada por una asociación animalista en el vecino pueblo de Manzaneda por lo que en aquella ocasión hubo que suspenderla", recordaron desde la asociación.

En Ferrero, la ganadería que facilita la res que suele subastarse en las rifas de la xata habituales es Casa Bocal y su propietario, Ángel Ramón Arenas es es quien dirige la puja. En este caso Bocal, como es conocido este ganadero, también será el encargado de sortear el peluche de la xata.

"Hay que decir que la idea de rifar un peluche es de los vecinos de Manzaneda, que en las dos últimas ediciones de Peñes Rural en Luanco, organizaron un sorteo cuyos fondos fueron a parar a ‘El Ángel de Javi’", detalló Tania Caballero, la encargada de adquirir el peluche, que este año no estará adscrito a ninguna ganadería del pueblo.