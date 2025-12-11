El Puerto proyecta invertir 2,5 millones en energías verdes hasta el año 2030

La Autoridad Portuaria de Avilés ha dado un paso hacia la sostenibilidad con la presentación de su hoja de ruta para la descarbonización, liderada por la División de Seguridad y Servicios Generales. El documento contempla inversiones de 2,5 millones de euros en proyectos de energías renovables (2,2 millones de euros) y medidas complementarias de eficiencia energética (300.000 euros), con un despliegue progresivo hasta 2030. Así se dio a conocer ayer en una jornada que fue el colofón a un trabajo en el que han colaborado activamente diferentes empresas y agentes cuya actividad se desarrolla en el espacio portuario avilesino.

En el encuentro se contó, por ejemplo, con la participación de representantes de Capitanía Marítima, Remolcadores de Avilés, Alvargonzález, Marítima del Principado, Nueva Rula de Avilés, Azsa, Windar Renovables, Marina de Avilés y NTT Data. Asistieron también responsables de diferentes servicios del Puerto: Seguridad y Servicios Generales, Sostenibilidad, Económico-Financiero, Recursos Humanos, Operaciones Portuarias, Sistemas de la Información, Dominio Público, Conservación, Infraestructuras, Asuntos Jurídicos y Contratación.

El objetivo central de este plan, elaborado con la colaboración de la empresa NTT DATA, es reducir emisiones y alcanzar un 50 por ciento de autoconsumo eléctrico en 2030.

En su intervención al inicio de la presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, explicó: "Hemos recorrido un camino para avanzar en la descarbonización y en la generación de energías limpias para hacer del Puerto y de todo el entorno portuario un espacio descarbonizado: forma parte del Marco Estratégico de Puertos del Estado y de nuestra propia estrategia. Nos planteamos generar el 50 por ciento de nuestros consumos en base a energías renovables en 2030, que está ahí y no falta tanto. El proceso no es fácil pero imposible no va a ser. Lo ha liderado dentro de la Autoridad Portuaria Luis Álvarez Granero, que ha hecho y está haciendo un gran trabajo a la hora de ir buscando soluciones y aportándonos claridad sobre cómo avanzar".

Luis Álvarez Granero, jefe de la División de Servicios Generales y Seguridad del Puerto, agradeció por su parte a las empresas presentes su implicación: "Que estéis hoy aquí es un buen indicativo y así lo demostrasteis ya con vuestra implicación en todo el proceso desde el momento en el que nos planteamos que para desarrollar nuestra hoja de ruta debíamos contar con todo el ecosistema portuario porque no es una iniciativa exclusiva de la Autoridad Portuaria. A partir de ahora tenemos un horizonte de 5 años en los que tomar iniciativas para la descarbonización con un marco de referencia que es el Marco Estratégico de Puertos del Estado y, en concreto, en su dimensión ambiental".

El Plan de descarbonización se articula a través de un conjunto de acciones estructurales y operativas "que combinan inversión, tecnología y cambios operativos". Entre ellas destacan cinco, que son: la instalación de sistemas de generación fotovoltaica con almacenamiento en cubiertas, marquesinas y suelo portuario; la implantación de un Sistema de Gestión Energética (ISO 50.001) para optimizar consumos y reducir emisiones; la electrificación de la flota portuaria, sustituyendo vehículos de combustión por eléctricos, lo que supondrá una reducción de más de 45 toneladas de dióxido de carbono al año; la compra de energía 100% renovable; y medidas adicionales como la electrificación de grúas, la instalación de cargadores de vehículo eléctrico bidireccionales y el fomento de combustibles alternativos.

Además de estructurar la transición energética del Puerto, el plan prevé efectos directos tanto en la reducción de emisiones como en la eficiencia de las operaciones.