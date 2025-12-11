De los retales al helado: historias de vida de los comerciantes y hosteleros jubilados en Avilés

Ya no madrugan, han dejado de sufrir quebraderos de cabeza trimestrales –casi siempre coincidían con el pago de impuestos– y han descubierto un universo de posibilidades en explorar el tiempo de jubilación: este jueves, catorce comerciantes y hosteleros avilesinos, todos autónomos, recibieron el cariño de la ciudad en un acto organizado por la Ucayc con el respaldo del Ayuntamiento. Fue un homenaje a la labor constante y silenciosa que sostiene el comercio y la hostelería de proximidad. Fue el punto y aparte de catorce vidas dedicas al trabajo, algunas desde la infancia.

Un momento de la presentación a los homenajeados.

"Habéis sido motor de nuestras ciudades, generadores de empleo y riqueza", manifestó el presidente de los comerciantes avilesinos, José Manuel García, "Roxín" antes de la entrega de un diploma a los homenajeados. Montse Álvarez García y José Ramón Jaquete fueron los primeros en recibir la distinción. Ambos son historia de Blas Gourmet, un negocio que hace 150 años abrió sus puertas en Hermanos Orbón y continúa abierto tras la jubilación de la pareja una vez que sus tres empleados asumieron el traspaso. Para Álvarez y Jaquete siempre hubo una máxima: "Primeros ellos que nosotros". El ellos eran sus clientes.

Manuel Guillermo Chaves también recogió el diploma a 41 años de carrera al frente de un bar en Llano Ponte. Uno que se hizo conocido porque vendía pan gallego. Yolanda Mijares también recogió el galardón, y con sorpresa: las que fueron durante años sus empleadas, ahora con negocio propio, grabaron un vídeo agradeciéndole su trabajo. Mas nombres . Carmen Gutiérrez Moreno y Francisco Gutiérrez Díaz, o "Ven y Vuelve". Fue un negocio que evolucionó desde una pequeña tienda de alimentación a espacio de moda. Dejaron el negocio en manos de "una clienta fiel", a la que Carmen aún ayuda. Laudentina Suárez García también recogió diploma. Fue uno de los rostros de Casa Quevedo, en Zeluán, donde se vendía de todo, desde tabaco hasta prensa o zapatillas.

Más mujeres. Esther Muñiz González, que hizo de los retales no solo un arte sino también una forma de vida. Fundó "Patchwork", negocio que hoy sigue abierto con "Los retales de abril", a donde actualmente, Esther Muñiz acude como alumna. Isabel Valle, del bar López, también recibió con agrado el reconocimiento a muchos años de trabajo y dedicación. Como las hermanas Rosa y Mar Gallego, joyeras que sellaron grandes amistades tras el mostrador. Ahora hacen bailoterapia, gimnasia... "Y también lengua de signos", precisa Mar.

Entre los jubilados estaba Antonio Guillem, del que Román, su hijo y sucesor al frente de la heladería Los Valencianos lo dijo casi todo, y bueno. Guillem comenzó en el negocio con 15 años y con 19 se hizo cargo. Actualmente cuentan con cinco locales. Faltaron al tributo: José Luis García, hostelero, josé Ramón Núñez y Esther Muñiz Gonzáez.

En el homenaje participó también Arantxa González, directora general de Empresa y Comercio, que valoró el sacrificio del autónomo. La alcaldesa , Mariví Monteserín, reconoció: "Una de nuestras mayores preocupaciones es ver cómo juntos salimos de una situación de crisis estructural que tiene que ver con los cambios en la forma de comprar, sobre todo tecnológicos y digitales". Tras la foto oficial en la escalera del Ayuntamiento, homenajeados y autoridades se trasladaron a la sidrería Yumay para celebrar, ya sin protocolo, una vida entera de trabajo que ha dejado huella en Avilés.