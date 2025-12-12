"Avilés no es atractivo para los promotores", critica el PP
"Falta rigor, gestión y credibilidad". El concejal y portavoz de Urbanismo del PP de Avilés, Pablo E. Menéndez, ha cargado contra el gobierno local, apuntando especialmente a la concejalía de Desarrollo Urbano y Económico, liderada por Manuel Campa, a propósito de su proyecto de cuentas de 2026. "Venden como un avance lo que en realidad es el síntoma del fracaso de los últimos 20 años", dice Menéndez.
Menéndez criticó que Campa anunciase la semana pasada que Avilés cuenta con suelo para "edificar 661 viviendas sin más tramitación que pedir la licencia urbanística". "El señor Campa falta a la verdad. Esa posibilidad existe desde 2006. No ha salido de la nada ni es un truco de magia: el Plan General de Ordenación (PGO) ya lo permitía. El problema no es el planeamiento, es que Avilés no resulta atractivo para los promotores. Y eso es responsabilidad de su gestión", señaló el edil del PP.
El concejal popular también criticó los proyectos para impulsar la urbanización de los ámbitos de Los Alas-La Muralla, el Alto Vidriero, el antiguo colegio San Fernando o Cristalería-Cantos. "Son proyectos que llevan años bloqueados por falta de diligencia municipal. A nadie se le escapa que eran ellos los que gobernaban y siguen haciéndolo a día de hoy", indicó Menéndez.
