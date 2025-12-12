Avilés se calza las zapatillas durante todo el mes de diciembre
La San Silvestre confía en completar sus 3.200 dorsales, mientras que el Cross de Navidad, que se celebra este domingo, se disputará en Valliniello
N. M.
Avilés se calzará las zapatillas para cerrar el año. La ciudad acoge, durante los próximos días, dos pruebas de atletismo en las que confía en rozar los 3.500 deportistas. La primera de ellas, el Cross de Navidad "Memorial Toso Muñiz", se disputará el próximo domingo, mientras que la San Silvestre, que este año volverá a transcurrir por el barrio de Sabugo, será, como es habitual, el 31 de diciembre.
El Cross de Navidad "Memorial Toso Muñiz", una cita organizada por la Asociación Atlética Avilesina y la Federación Asturiana de Atletismo, contará, según las previsiones, con 160 atletas. En la actualidad se trata de la prueba más antigua del calendario nacional de campo a través, y forma parte de los campeonatos de Asturias Individual de cross corto y por equipos en categoría Master. Los ganadores absolutos, en ambos sexos, se llevarán a sus casas la ya célebre Carabela, donada por la familia del ex presidente de la Atlética Avilesina, Toso Muñiz. La competición tendrá lugar en el área recreativa de Valliniello, sobre un recorrido deseado originalmente por Carlos Alonso y José Antonio Suárez “Pepete”, en el que se mezclan zonas planas con subidas y bajadas en un trazado muy técnico en el que, además de fuerza y velocidad, son necesarias buenas dosis de pericia para escoger el mejor paso.
Por su parte, la San Silvestre avilesina tendrá un trazado de aproximadamente 5.600 metros, en la prueba grande, que repite el recorrido del año pasado con salida en la Avenida Cervantes y meta en la Plaza de España. Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma 321Go con un precio de 8 euros para la prueba absoluta y 4 euros para las Mini San Silvestre hasta el día 22 de diciembre o agotar dorsales. En caso de haber dorsales, a partir del 22 hasta el 27 de diciembre, el coste del dorsal subirá hasta los 12 euros para la absoluta y los ocho para la Mini San Silvestre. La organización ha lanzado 2.500 dorsales para la prueba absoluta y 700 para las pequeñas.
La prueba grande se disputará a las 18 horas, pero desde las 15 horas ya habrá diferentes pruebas para los más pequeños, todas ellas por el entorno del Ayuntamiento de Avilés y el casco histórico de la ciudad.
