Los ayudantes de Papá Noel premiarán las compras en el comercio avilesino con tiques gratis para el ferial infantil de la Navidad

La luz y la ilusión han entrado en Avilés como las protagonistas de una fiesta que, sin embargo, no ha hecho más que empezar. Desde hoy, el Consistorio avilesino seguirá avanzando en la dinamización de una campaña navideña que busca impulsar al comercio y lanzar "un guiño a las familias".

La concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, presentó este viernes la nueva propuesta que busca potenciar el tejido comercial avilesino, tanto en el centro de la ciudad como en sus barrios. En esta ocasión, lo hizo además de la mano de dos personajes que cobarán especial importancia en los próximos días: dos de los ayudantes de Papá Noel han sido enviados a la villa y serán los encargados de repartir un total de 2.632 tickets con los que se premiarán todas la compras. Sobre todo, en el caso de los más pequeños, ya que el contenido de los vales se canjeará por en las atracciones instaladas en la pista de La Exposición.

La campaña promocional, que se activa hoy mismo, se desarrollará hasta el próximo día 30 de diciembre dando la oportunidad a las familias de disfrutar del acceso gratuito a los juegos infantiles y la pista de patinaje sobre hielo, aunque estos mismos tickets podrán ser canjeados también posteriormente, hasta el día 7 de enero.