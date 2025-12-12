Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Los ayudantes de Papá Noel premiarán las compras en el comercio avilesino con tiques gratis para el ferial infantil de la Navidad

El plan de dinamización comercial del Ayuntamiento realiza "un guiño a las familias" con el reparto de 2.632 vales canjeables en las atracciones de La Exposición

Una de las atracciones de Navidad con Papá Noel

Una de las atracciones de Navidad con Papá Noel / Lne

Amanda Granda

Avilés

La luz y la ilusión han entrado en Avilés como las protagonistas de una fiesta que, sin embargo, no ha hecho más que empezar. Desde hoy, el Consistorio avilesino seguirá avanzando en la dinamización de una campaña navideña que busca impulsar al comercio y lanzar "un guiño a las familias".

La concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, presentó este viernes la nueva propuesta que busca potenciar el tejido comercial avilesino, tanto en el centro de la ciudad como en sus barrios. En esta ocasión, lo hizo además de la mano de dos personajes que cobarán especial importancia en los próximos días: dos de los ayudantes de Papá Noel han sido enviados a la villa y serán los encargados de repartir un total de 2.632 tickets con los que se premiarán todas la compras. Sobre todo, en el caso de los más pequeños, ya que el contenido de los vales se canjeará por en las atracciones instaladas en la pista de La Exposición.

La campaña promocional, que se activa hoy mismo, se desarrollará hasta el próximo día 30 de diciembre dando la oportunidad a las familias de disfrutar del acceso gratuito a los juegos infantiles y la pista de patinaje sobre hielo, aunque estos mismos tickets podrán ser canjeados también posteriormente, hasta el día 7 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
  6. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  7. El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
  8. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios

Los ayudantes de Papá Noel premiarán las compras en el comercio avilesino con tiques gratis para el ferial infantil de la Navidad

Los ayudantes de Papá Noel premiarán las compras en el comercio avilesino con tiques gratis para el ferial infantil de la Navidad

Gol en propia puerta al teatro del reconocimiento

Un vino blanco, una tablet y la terraza de un bar: la intrahistoria de la detención de Natalio Grueso en Portugal

Un vino blanco, una tablet y la terraza de un bar: la intrahistoria de la detención de Natalio Grueso en Portugal

Urbanismo en Avilés: El banco malo urbanizará el suelo del plan de Cristalería, pero no podrá construir viviendas (y este es el motivo)

Los ingenieros forestales piden un sello para la madera en construcción sostenible

Una Navidad con mucho arte en el Puerto de Avilés: así fue la curiosa iniciativa para celebrar las fiestas

"Valle-Inclán es absolutamente irreverente y contestatario y rebelde", dice el actor Roberto Enríquez

"Valle-Inclán es absolutamente irreverente y contestatario y rebelde", dice el actor Roberto Enríquez

Gozón amplía su plan contra la soledad no deseada al instituto

Tracking Pixel Contents