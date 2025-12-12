Gozón amplía su plan contra la soledad no deseada al instituto

El Ayuntamiento de Gozón tiene clara la importancia de desarrollar políticas contra la soledad no deseada pensada, sobre todo, en atajar este problema a las personas mayores. El plan que comenzó a dar sus primeros pasos en septiembre tiene un plazo de ejecución de un año y plantea una estrategia y un estudio de esa soledad no deseada y en el que se han implicado diversos agentes del concejo para establecer un diagnóstico lo más amplio posible. Una de las novedades que comenzará a desarrollarse en las próximas semanas será extender esa iniciativa a los jóvenes.

"No solo las personas mayores sufren soledad no deseada, también los jóvenes", apuntó la concejala de Servicios Sociales, Alba Escandón. Para intentar buscar soluciones en ese sentido, el Ayuntamiento de Gozón ha plantado la posibilidad de hacer encuestas a los jóvenes estudiantes del instituto Cristo del Socorro y de manera anónima para conocer las demandas de ese colectivo. "Está previsto la realización de 251 encuestas entre los estudiantes del instituto", detalló la edil socialista.

Escandón indicó que el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria han formado un grupo motor formado por siete personas: trabajadores sociales de diversos ámbitos del concejo, así como miembros del tejido asociativo, la coordinadora de Bienestar del IES y una persona mayor, entre otros. "Les hicieron una serie de entrevistas para conocer su opinión y conocer los recursos del municipio", indicó la edil de Servicio Sociales. "Posteriormente, las asociaciones y clubes recibirán un cuestionario con el mismo fin", añadió. La primera acción se centrará en el instituto. El centro trabaja ya en la selección de personal para abordar la soledad no deseada desde todos los ámbitos posibles.