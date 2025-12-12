Los ingenieros forestales piden un sello para la madera en construcción sostenible

En el invernadero del Hotel Palacio de Avilés hay varios adornos que cuelgan de la cubierta. Muchos de ellos, de esparto: materia forestal. Ese detalle no pasó desapercibido ayer para Ana Belén Noriega, Decana del Colegio Oficial de Ingenieros y Directora General de PEFC España en la pausa café del encuentro sobre el presente y el futuro que tienen en común los sectores de la construcción y la madera. "Tenemos bosques disfuncionales y la construcción ayuda a mantenerlos vivos", explicó Noriega, quien apeló a la necesidad de una reflexión sobre la gestión forestal y también a la divulgación como claves para una transición ecológica efectiva. La trasposición de las políticas de conservación europeas, trasladó Noriega, frenaron en los últimos años un diálogo entre la población y los bosques: "Hoy la idea de extraer un árbol genera un choque con la sociedad", aseguró. Sin embargo, puntualizó la experta, "en un bosque se puede hacer una buena gestión para mejorarlo".

Para ello, el primer paso, detalló, Noriega pasa por la certificación. "Es imprescindible verificar que el producto que obtenemos es de origen sostenible y que, con ello, estamos haciendo un bien al bosque del que lo obtenemos".

La denominación de origen es un sello de calidad e identidad que la población tiene instaurada en su consciencia dentro del ámbito de la alimentación y que, por el contrario, no resulta tan popular en el sector forestal: "La población tiene que saber cómo se obtienen las materias primas y cómo se minimiza su impacto; no vale con contar patrañas al consumidor", aseguró.

Sobre la apuesta por un material de calidad y distinguido, el Ayuntamiento de Avilés sirvió a la primera ponente como ejemplo de buenas prácticas. Concretamente, por su inversión de 128.000 euros en madera certificada para el acondicionamiento del Parque Ferrera. Esto ocurría en 2022, con una partida procedente de los fondos Next Generation.

Participantes en la sesión. | LUISMA MURIAS

Con todo, la directora general de PEFC España también hizo un llamamiento al gobierno autonómico en presencia Javier Vigil Fabián, director general de Gestión Forestal: "Nos gustaría que Asturias volviera asociarse con la entidad" en la que actualmente hay once comunidades autónomas implicadas. "El 73% del territorio nacional forestal es privado, pero los públicos son los que regulan. Pedimos que el gobierno del Principado participe a escala nacional", concluyó, en su reivindicación a "otra manera de construir".

Los valores

El empresario Inaciu Iglesias tuvo una premisa clara cuando decidió ejecutar la reforma integral de su instalación en Cartonajes Vir, en Siero: "apostar por la sostenibilidad, por la producción local y la eficiencia energética" Y la madera de castaño asturiano fue el material que hizo posible esta conexión. Así explicó la arquitecta Ester Roldán el eje vertebrador de su transformación sobre la estructura de Iglesias: "Este trabajo es la muestra de cómo se entiende lo local como un valor". Desde lo particular, defendió oldán, se puede llegar a lo universal. Un comentario que subrayaba "un fracaso de la globalización" y una situación de crisis energética a la que la arquitectura puede hacer frente.

En su caso, el estudio Longo+Roldán lo consiguió con una propuesta en forma de columna vertebral que hizo honores a la horizontalidad de la empresa, sirviéndose de los recursos que posibilitó la madera para poder "generar un confort térmico, lumínico, acústico y estético" a sus trabajadores.

La sostenibilidad en los materiales

El encuentro que abordó la situación actual y venidera de la construcción sostenible contó con los testimonios de diez voces de las más representativas en ambos sectores. El caso de Inaciu Iglesias también fue reseñable. Como participante de la industria en torno al material celulósico desde 1978, Inaciu recordó que "antes la sostenibilidad del cartón era algo que se ocultaba. Por contra, ahora es algo de lo que se presume".

En el mundo del cartón, la sostenibilidad es algo consustancial. "Es práctico y barato". Sin embargo, el valor que hoy se le añade, "el motivo por el que se visibiliza", es lo que ya está reconocido como "greenwashing" o lavado de cara. La inbiciativa, señala "debe ser honesta".