El Marcelo Gago estrena una llamativa decoración del patio de Infantil

Un trasgu, un cuélebre, la güestia y otros seres mitológicos asturianos pueblan los muros del patio de Infantil del colegio Marcelo Gago. Los ha confeccionado el grafitero corverano Poch, que también ha tenido tiempo para incorporar a su obra a algunos de los personajes del Antroxu tradicional avilesino: El Cornelu, El Xiru, El Follosu, La Vieya y El Gruñu. En todo este proceso, en el relativo a la incorporación de figuras del carnaval de antaño, ha colaborado la "Compaña L’Asoleyada", la nueva asociación que preside Gema María Barrios Iglesias, y que se presta a asesorar a las entidades y centros educativos que lo requieran en el fomento del Antroxu tradicional.

Para Javier Sarasola, que es el director del colegio Marcelo Gago, la intervención artística de Poch tiene tres objetivos: "El primero está en acondicionar espacios, el segundo es que los murales tienen un claro fin educativo y un tercero que es una apuesta clara por dar visibilidad a la cultura asturiana, a nuestras tradiciones como la mitología y las leyendas así como el Antroxu tradicional". Una xana se baña en un río que bien podía ser el de La Magdalena y unos metros más allá está un cuélebre que ayuda a contar una leyenda recopilada por Esther García López y que habla de Raíces y una rueda de molino que los frailes camuflaron con piel de un xatu para engañarle. Eso lo cuenta el director del centro, entusiasmado con esta obra de Poch confeccionada con tres técnicas pictóricas. "Para el fondo usé pintura plástica, luego rotuladores acrílicos para las siluetas y spray para el resto", describe el artista corverano que tardó "unas cincuenta horas" en completar su obra. Comenzó el día 26 y finalizó su labor el miércoles 10.

El Nuberu asoma encima de una nube. Está controlando una de las escenas. El trasgu también busca la manera de organizar alguna trastada. Y todo ello ante la atenta mirada de los más pequeños del colegio que disfrutaron ayer de la obra ya terminada a la hora del recreo. Unos, los de cinco años, quisieron ser retratados ante las figuras del Antroxu tradicional mientras otros correteaban con motos por el entorno de las otras escenas. La presencia del artista Poch en el Marcelo Gago no solo ha servido para dar vida al patio, el artista también ha aportado una serie de dibujos al centro que serán empleados como material didáctico. Se trata de los personajes del Antroxu tradicional que serán empleados en el aula para así ayudar a promocionar una de las acciones culturales que se ha comenzado a recuperar en los últimos años. "Hasta ahora no disponíamos de material didáctico como éste para trabajar con el alumnado", destacó Sarasola, que recordó además que el anterior mural que decoraba el patio de Infantil necesitaba un cambio. "Mostraba las cuatro estaciones del año y tras la obra ‘perdimos’ el otoño, también sufrió un acto vandálico y sufrió el paso del tiempo para transformarse en un proyecto educativo de centro como son nuestras tradiciones: nuestra mitología, leyendas de la comarca como la del cuélebre y Raíces y claro, el Antroxu tradicional", concluyó el director del Marcelo Gago.