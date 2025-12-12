Una Navidad con mucho arte en el Puerto de Avilés: así fue la curiosa iniciativa para celebrar las fiestas

La Autoridad Portuaria de Avilés adelantó a este jueves las celebraciones de fin de año con su concierto de Navidad, actividad que la comunidad portuaria compartió con trabajadores y sus familias, además de representantes de empresas y operadores de las instalaciones avilesinas. La Navidad de este año no era una cita musical estrictamente. Patricia Pérez y Noelia Veira, de la empresa "Cuéntame un cuadro", realizaron un relato comentado (y cantado) de la Natividad y la Adoración de los Magos, que se presentó como "un paseo sonoro y audiovisual por el relato navideño",desde la perspectiva de obras destacadas del mundo del arte relacionadas con esta fecha.

El presidente, Santiago Rodríguez Vega, que ejerció como anfitrión en la cita, agradeció el trabajo realizado durante este año –"entre todos hacemos puerto día a día", dijo–, y se refirió al "buen ambiente" laboral entre los cerca de un centenar de trabajadores de la Autoridad Portuaria, que encaran 2026 con el objetivo de ver finalizado su plan estratégico para la próxima década, el que será "un punto de inflexión" en sus labores, detalló.

Navidad con arte en el Puerto

La voz de Patricia Pérez en las narraciones y los villancicos acompañados a la guitarra de Noelia Veira hicieron las delicias de la gran familia del Puerto. El retrato de Fra Angelico de "La Anunciación"; "La adoración de los pastores", de Murillo y "La adoración de los Magos", de Gentile da Fabriano, sirvieron para construir un relato sobre "cómo la tradición y el arte fueron llenando los huecos que el Evangelio dejaba en blanco".

Pérez bromeó sobre los trazos de color de aquellos artistas sentaron precedente para las ciudades ‘super iluminadas’ hoy como Vigo o cómo el ángel que anunció el nacimiento del Niño Jesús era muy parecido "al repartidor de MRW que toca al timbre cuando estás a punto de entrar en la ducha". También aludió Pérez, entre villancico y villancico, a los problemas de María y José para encontrar posada en Belén, igual que las dificultades presentes del parque inmobiliario. Y entre chascarrillos y reflexiones sobre cómo las obras de arte referidas a la Navidad fueron capaces de plasmar la realidad del momento, el Puerto entró de lleno en la despedida del año, logrando unir a todos los presentes en las notas del último villancico. "¡En Navidad!", corearon todos.