Estas navidades, mantente en plena forma con los mejores fisioterapeutas de Avilés

Además de celebrar y compartir tiempo en familia, la Navidad es también la época perfecta para encontrarse bien y estar en plena forrma. Ya sea por los eventos que suelen tener lugar en estas fechas o porque simplemente quieres sentirte fenomenal, lo cierto es que es el momento perfecto para acudir a una clínica de fisioterapia.

Avilés, siendo una ciudad de tamaño medio, puede presumir de un plantel de fisioterapeutas de primer nivel, profesionales de prestigio cuya calidad, preparación y capacidad de innovación nada tienen que envidiar a los grandes núcleos urbanos.

Avilés dispone de los tratamientos y las técnicas más avanzadas para una atención integral con profesionales formados en centros universitarios de referencia que acumulan además una gran experiencia en ámbitos tan diversos como la fisioterapia deportiva, la fisioterapia pediátrica, el tratamiento del dolor o la rehabilitación musculoesquelética.

Aquí tenéis una selección de centros de fisioterapia que representan esa excelencia de la que hablamos. Una muestra del buen hacer, la especialización y el trato cercano que caracteriza a los profesionales de la ciudad. Cada uno de estos centros aporta su propio enfoque, técnicas y valores, pero todos comparten el compromiso con la salud, la cercanía y la mejora continua de sus pacientes.

1. Fisio Avilés

Marta Prieto, fisioterapeuta con 29 años de trayectoria profesional, dirige FisioAvilés, un centro que se ha convertido en un referente por su enfoque integral y profundamente humano. Su filosofía se basa en cuidar la salud desde una visión global del movimiento, combinando la terapia manual con tecnología avanzada que permite evaluar y tratar de forma precisa cada caso. En FisioAvilés trabajan a diario con patologías musculoesqueléticas y lesiones deportivas, aplicando técnicas actualizadas y protocolos individualizados que facilitan una recuperación completa y segura.

Además, el centro destaca por su Unidad Especializada de Suelo Pélvico, un área en la que Marta y su equipo han desarrollado una sólida experiencia con resultados exitosos que quedan de manifiesto en las inmejorables reseñas que sus pacientes dejan en Internet. Acompañan todo el proceso de embarazo con programas de preparación física adaptados a cada etapa, y durante el postparto realizan un abordaje minucioso de la diástasis abdominal, el tratamiento de cicatrices y la recuperación funcional global. También tratan patologías como la incontinencia urinaria, el dolor pélvico crónico o el vaginismo, ofreciendo un espacio de confianza y profesionalidad para la salud femenina.

Fisio Avilés - Marta Prieto / Pablo Solares

La última novedad en tratamientos es la realización de rejuvenecimiento vaginal con nueva tecnología exclusiva en Avilés. En el hombre tratan incontinencia y disfunción eréctil mediante abordajes específicos.

Para todos estos tratamientos disponen de tecnología exclusiva y formación avanzada como para facilitar la aceleración y optimizar los resultados.

FisioAvilés es, en definitiva, un centro que combina casi tres décadas de experiencia con una mirada actual y especializada, convirtiéndose en uno de los puntos de referencia en la fisioterapia avilesina.

Fisio Avilés Calle Doctor Jiménez Díaz, 13 Avilés www.fisioaviles.com Redes: FacebookInstagram Teléfono: 985 55 19 88

2. Altia Fisioterapia y Movimiento

Altia Fisioterapia y Movimiento es una clínica que ha logrado posicionarse como un referente en Avilés gracias a un enfoque claro: la recuperación a través del movimiento. Su filosofía se basa en un abordaje activo del paciente, donde el ejercicio terapéutico y la terapia manual se combinan para ofrecer tratamientos eficaces, actualizados y adaptados a las necesidades reales de cada persona.

El equipo está formado por tres fisioterapeutas, Carlos, Miguel y Diego, que trabajan de manera coordinada para garantizar una atención cercana, coherente y basada en la evidencia científica. Su seña de identidad es una fisioterapia que busca restablecer las capacidades funcionales del paciente, devolviéndole autonomía, confianza y calidad de vida. No se centran únicamente en aliviar síntomas, sino en acompañar a cada persona en un proceso real de recuperación para que pueda volver a una vida plena y normal.

La clínica atiende a pacientes de todas las edades y condiciones: desde personas mayores y jóvenes activos hasta deportistas que necesitan un tratamiento preciso para volver a su rendimiento habitual.

Fisioterapeutas Altia / Pablo Solares

Especialistas en fisioterapia oncológica

Entre otros ámbitos, en Altia diseñan programas específicos para paliar y revertir las secuelas derivadas del cáncer y de los tratamientos como la quimioterapia, una línea de intervención que requiere sensibilidad, conocimiento y una visión integral de la persona. Su trabajo se centra en mejorar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad, pero también en aliviar la fatiga, el dolor y las limitaciones que suelen acompañar al proceso oncológico. El equipo acompaña a cada paciente desde una perspectiva humana y cuidadosa, adaptando los ejercicios y las técnicas a su estado físico y emocional, y ofreciendo un espacio seguro donde recuperar la confianza en el propio cuerpo. Esta especialización convierte a Altia en un apoyo fundamental para quienes buscan una rehabilitación respetuosa, progresiva y basada en la evidencia durante y después del cáncer.

Altia Fisioterapia y Movimiento Calle de la Cámara, 81, Bajo 33401, Avilés Teléfono: 618131907 E-Mail: info@altiafisioterapia.com Instagram: @altiafisioterapia web: www.altiafisioterapia.com

3. Fisioterapia integrativa Mari Luz Rodríguez

La clínica de fisioterapia integrativa Mari Luz es otro buen ejemplo del prestigio de la fisioterapia avilesina. Especializados en fisioterapia integrativa y osteopatía, es uno de los centros pioneros en Avilés desde 1983. Sus profesionales tratan las causas reales de los síntomas trabajando de manera global sobre los cuatro pilares de la salud: nutrición, ejercicio, descanso y gestión emocional. Cuentan con un equipo multidisciplinar especializado en suelo pélvico, pediatría, ejercicio terapéutico, geriatría y suman formación en fisioterapia, osteopatía y psiconeuroinmunología para ofrecer un abordaje completo y eficaz.

Fisioterapeutas María Luz Rodríguez / Pablo Solares

Referentes en el tratamiento de discopatías

Al frente está Pablo Muñiz, la segunda generación, creador del método y libro “Adiós Hernia Discal”. Su propia experiencia como paciente fue el comienzo de una transformación en su manera de vivir, de escuchar su cuerpo y de entender la salud que no solo le ha ayudado en su palotogía, sino que le ha permitido abordar desde la propia experiencia el tratamiento de sus pacientes desde la fisioterapia, la osteopatía y el concepto de salud integrativa, porque el tratamiento de las hernias discales lo aborda no solo desde la terapia manual, sino prestando atención a otros aspectos que no siempre se tienen en cuenta, como la microbiota, el estrés crónico o la gestión de las emociones que incluyen directamente en la salud de la columna vertebral.

Pablo Muñiz no solo comparte este conocimiento en la clínica y a través de libros, también tienen una presencia activa como divulgador en redes sociales y plataformas digitales con el deseo de que más personas puedan salir del bucle del dolor y reconectar con su capacidad de sanación.

Fisioterapia integrativa Mari Luz Calle González Abarca, 13, entresuelo 2, Avilés Redes: Instagram www.marialuzrodriguez.es Teléfono: 985560630

4. Belén Alonso Fisioterapia

En la clínica de fisioterapia Belén Alonso trabajan desde una visión integral de la persona, uniendo la formación de Belén Alonso como fisioterapeuta y enfermera para comprender cada caso desde una perspectiva global. Le apasiona el tratamiento manual y la osteopatía ya que permiten escuchar al tejido y abordar el origen real de la lesión. A este enfoque suma tecnología avanzada para potenciar los resultados, ecografía, Indiva Activ y neuromodulación invasiva para valorar y tratar el tejido con precisión. "Creo firmemente que la salud se construye desde dentro, por eso acompaño a mis pacientes en el aprendizaje de hábitos saludables, que les permita una salud estable y mantenida en el tiempo", asegura.

Fisioterapeutas Belén Alonso / Pablo Solares

El sistema NESA

Su clínica cuenta con una herramienta de última tecnología que actúa sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema NESA. Con él ayuda a reducir dolores musculoesqueléticos, como lumbalgias, cervicalgias, artritis y artrosis, modulando las vías del dolor y disminuyendo la inflamación. El tratamiento también facilita la regeneración celular, reduce la fatiga post-entrenamiento y acelera la recuperación en lesiones deportivas o musculares. Pero además también resulta muy eficaz para mejorar el descanso, reducir el estrés y mejorar el sueño.

Clínica de Fisioterapia Belén Alonso Calle Francisco Orejas, 4, 33401, Avilés Redes: Facebook www.belenalonso.es Teléfono: 626948443

5. Clínica de Fisioterapia Juan XXIII

Si algo destacan sus pacientes, además de la profesionalidad, es la honestidad con la que son atendidos. Reyes, Ana y Olaya trabajan con una premisa clara: la fisioterapia es una herramienta muy útil y valiosa, pero no milagrosa. Por eso, cuando consideran que las técnicas disponibles no van a ofrecer el resultado deseado, lo comunican con total transparencia y derivan al paciente hacia el ámbito sanitario más adecuado. Esa sinceridad, lejos de restarles, se ha convertido en uno de los pilares que más confianza genera en quienes acuden a su consulta.

Tras 25 años de trayectoria, pueden sentirse especialmente orgullosas de haber construido un espacio donde el trato cercano y la ética profesional van de la mano. A lo largo del tiempo han visto crecer a familias enteras, atendiendo a pacientes fieles que confían en ellas año tras año y que valoran la calidez, la escucha y la dedicación que ofrecen en cada sesión.

Fisioterapeutas Juan XXIII / Pablo Solares

Aunque disponen de los equipos más modernos, tienen muy claro que la terapia manual es su esencia: el punto de partida y el corazón de su práctica. Ese enfoque les permite mantener una atención personalizada, basada en la observación, la experiencia y el contacto directo, elementos que, como reconocen sus pacientes, marcan la diferencia.