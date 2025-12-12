La radio del Palacio Valdés se suma a un plan nacional de UNICEF

"Conexión Valdés" es la radio del colegio Palacio Valdés y ha sido seleccionada junto a una decena de emisoras escolares del país para desarrollar un plan nacional ante la desinformación y la lucha por los Derechos de la Infancia. El proyecto depende de Unicef y a finales de curso habrá un encuentro en el que todas las radios seleccionadas grabarán un podcast conjunto. Los avilesinos compartirán micro con alumnado de Aragón, Burgos, Barcelona, Murcia, Tenerife, Valladolid, Badajoz, La Rioja, Ciudad Real y Málaga. El plan abordará entre otros asuntos la desprotección de los menores en internet.