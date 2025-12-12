Taller de iniciación al boxeo sin contacto en Piedras Blancas

El polideportivo de Piedras Blancas acoge hoy, viernes, de 9.30 a 13.50 horas, una actividad de iniciación al boxeo sin contacto. Durante la jornada, los participantes podrán seguir, en primer lugar, una charla sobre los beneficios de esta práctica deportiva. Le seguirá una sesión de entrenamiento seguro y divertido para finalizar con una exhibición de "sparring" con boxeadores de MK Boxing Club. Como despedida, los asistentes podrán disfrutar del documental "Devolviendo el golpe". La cinta la historia de superación del boxeador gallego, Aarón The Thunder, y su madre, Rosa. Una tragedia marcó a esta familia. Un accidente y la vida de un niño cambia para siempre. Es entonces cuando esta familia tiene que decidir si dejar de luchar y hundirse, o, levantarse y devolverle el golpe a la vida. Rosa, la madre de Aarón, el protagonista, logrará que su hijo pueda cumplir su sueño de subir algún día a un ring y pasar a la historia del boxeo español.