Urbanismo en Avilés: El banco malo urbanizará el suelo del plan de Cristalería, pero no podrá construir viviendas (y este es el motivo)

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (también conocida como Sareb o "banco malo") desarrollará el suelo del plan de Cristalería y Jardín de Cantos, pero no edificará. Así lo confirman fuentes de la entidad, que explican que se llega a esta situación porque en los estatutos de la sociedad figura su obligada disolución en 2027, un plazo que, todo apunta, se cumplirá. Este escenario deja dos posibilidades –o dos y media– para el desarrollo de vivienda en el ámbito: que estos terrenos acaben vendiéndose a promotores privados para que construyan; que lo asuma Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda, para edificar; o que se opte por un modelo mixto, en el que Casa 47 asume la construcción de la vivienda protegida en ese ámbito y que los terrenos para vivienda libre se venda a terceros.

Pese a ello, desde la Sareb mantienen el firme compromiso del desarrollo urbanístico de este ámbito. Fuentes de la entidad afirman que, si la tramitación sigue su curso sin incidencias, los primeros trabajos para dotar de calles a la zona podrían comenzar a mediados de este 2026 a punto de comenzar. De hecho, la semana pasada, Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico, ya apuntó que en las previsiones del Ayuntamiento para este 2026 estaba este desarrollo, que alumbraría terreno para la construcción de 282 nuevas viviendas.

Según el planeamiento, el ámbito de Cristalería-Jardín de Cantos tiene una superficie de 76.938 metros cuadrados, de los que 35.594 se destinarían a suelo urbano. Aproximadamente, la mitad de esa superficie se empleará para vivienda protegida y la otra mitad para vivienda libre.

Hasta ahora, de manera habitual, la Sareb se encargaba del desarrollo urbanístico del suelo, y después asumía la promoción de vivienda a través de la firma Árqura. Esta fue la fórmula empleada, por ejemplo, en la promoción Aralis (en la avenida de La Constitución esquina con Alemania) o en Abarca, al lado de las torres de Ingenieros de González Abarca.

Si bien, este modelo no se podrá replicar. Los tempos hacen imposible que a la Sareb le dé tiempo a desarrollar el suelo y a construir. En este escenario, hay dos opciones. Que el suelo pase a manos de Casa 47, la empresa de vivienda que el Gobierno presentó la semana pasada, y que tiene como objetivo la promoción de vivienda pública. Si bien, no parece que en los estatutos de la sociedad encaje la promoción de vivienda privada.

Otra opción sería que la Sareb venda esos activos a promotores privados, y que sean ellos los que se encarguen de la promoción de vivienda, tanto de la privada como de la pública.

Y existiría también una tercera vía: que Casa 47 se encargue de levantar las viviendas protegidas, y que el suelo destinado a vivienda libre se venda a promotores para que levanten ellos las viviendas.

Además del desarrollo de vivienda, el plan de Jardín de Cantos también incluye suelo para parques públicos y parcelas para equipamiento público. En este ámbito el Ayuntamiento obtendrá el suelo del antiguo centro social.