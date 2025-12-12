"Valle-Inclán es absolutamente irreverente y contestatario y rebelde", dice el actor Roberto Enríquez

El actor Roberto Enríquez (Fabero, León, 1957) protagoniza hoy (20.00 horas) en el auditorio del Centro Niemeyer "Los cuernos de don Friolera", uno de los títulos más celebrados de Ramón del Valle-Inclán. Hace pocos días estrenó en el teatro Palacio Valdés la última versión de "Las amistades peligrosas", la de David Serrano. Atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA entre dos vagones del tren que le trae a Asturias.

-¿Cómo se combina el Valmont con Don Friolera?

-¿Cómo se combina? (Risas). Tengo todavía posibilidades más difíciles, ¿eh? Mientras estábamos ensayando "Las amistades peligrosas", estaba con "Los cuernos de don Friolera" y con "Coriolano", de Shakespeare. Entonces estaba haciendo Coriolano, Friolera y entrando en el Vizconde. La única manera de funcionar era activando el cerebro, entrenándolo, haciendo ejercicio.

-¿Es divertido?

-Pues mire, por un lado sí divertido, por otro lado, le digo que también ha habido un momento como estresante. Porque claro, tener tres funciones a la vez, es difícil. Tener tres funciones ahí en danza, como si fueras un actor de repertorio, no es fácil. Y yo me miro con mucho estrés, porque bueno, repasando mucho todo el rato. Aunque esas funciones, las de "Coriolano", "Los Cuernos", que vengo desde hace tiempo ya representándolas. Pero cuando no tienes la continuidad de todos los días, pues no deja de ser siempre un pequeño sustito. Entonces, por un lado divertido, porque además son personajes muy diferentes.

-No le voy a pedir que me diga cuál es el que prefiere.

-Pues mire, he de decirle que los tres, por razones diferentes, me fascinan muchísimo. Y le digo que, bueno, que el teatro es duro y peor pagado que el audiovisual y requiere compromiso. Y eso está bien. No me podría quedar con ninguno, porque los los elegí y los adoro.

-¿De Friolera cuánto le queda, entonces?

Me queda pasar para Asturias, y ahí acabo mi Friolera. Luego ellos tienen unos bolos más, no demasiados, pero algún bolo más. Hace un año que dije que mi compromiso llegaba hasta enero: el 10 de enero hago la función en el Jovellanos y esa va a ser mi última función.

-Mañana [por hoy] tiene función escolar.

Hacemos doblete.Yo me siento súper comprometido con Valle-Inclán, y si me dicen de hacerla para chicos jóvenes, me parece una maravilla. Yo sé que van siempre un poco empujados desde los institutos, los profesores y tal, pero espero que en esta se la colemos y escuchen las ideas y las palabras de Valle-Inclan, que es un ser absolutamente irreverente, y contestatario, y rebelde, y procaz, y divertido.