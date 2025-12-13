Avilés cambia el tono de la Navidad

La Navidad se mide con diferentes termómetros: el de la iluminación, el de los caballitos, el de la moda o la cesta de la compra. También con un termómetro musical, y ayer Avilés subió la temperatura. Fue con dos conciertos, el primero se celebró a las 19.30 horas en el Hospital de Avilés y, el segundo, a las 20.45 horas en la iglesia de San Nicolás de Bari. Los recitales congregaron a numeroso público.

Músicos y público, ayer por la tarde en el Hospital de Avilés. | LUISMA MURIAS

En el recinto sanitario de la calle Cabruñana, y con presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, los alumnos de Coro del conservatorio Julián Orbón interpretaron piezas navideñas a las órdenes de Isabel Baigorri (al piano estuvo Alma González). Fue una cita abierta a pacientes, familiares y profesionales del centro que por segundo año consecutivo busca llevar música y alegría a quienes viven estos días desde dentro del hospital.

En San Nicolás de Bari actuó el tenor Emilio Menéndez, Paula Prieto (violín) y Virginia Fernández (violonchelo). Como artistas invitados estuvieron el Coro Magnificat, Los Sabugueros, Fran Martínez (guitarra) y Crattiani Rosalba (acordeón).