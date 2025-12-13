Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

El Anguleru y Lolina, la Rulera, se dieron ayer un baño de masas, de gritos de ilusión en la Casa de Cultura de Avilés. Más de 600 escolinos celebraron la Folixa de la Navidá, que contó por primera vez con representantes del Antroxu tradicional (El Cornelu, la Ramicela y El Festu) porque también ellos son parte de las fiestas invernales. Se colocaron al lado del Ramu Nadal y del Nataliegu, pero eso fue después de que los rapacinos subieran a cantar al auditorio para entonar villancicos en asturiano.

La actriz Olga Cuervo fue la maestra de ceremonias. Un grupo del colegio de Llaranes subió a escena para dar un pequeño pregón y cantar "Los Tres Reis". Alonso González, del cole de Sabugo, se la sabía y también entonaba, esa y casi todas. Un corín de veinte de La Carriona entonó dos temas "Na Granxa de Nel" y "Ye l’Anguleru" para dar paso al de Villalegre que hizo lo propio con "Lluceru de Navidá" y el de La Luz que puso en escena otros dos, "El Nataliegu" y "L’Anguleru". Hasta ahí, el auditorio permanecía tranquilo. Eso sí, Cuervo, en el papel de "Celeste" anunció la "escurada" y comenzaron los nervios típicos de ver al "Papá Noel asturiano" que, a juzgar por lo visto ayer, tiene una dura competencia en Avilés.

La folixa de la Navidad en Avilés / Luisma Murias

Hiba Hachimi, de Llaranes, esperaba al "personaxe de chubasqueru mariellu, de botes verdes y gorru prietu que pesca angules". Es decir, al mismísimo Anguleru. Inés Méndez, de Villalegre, recordó que la barca recibe el nombre de "L’Angulina" y mencionó a Lolina, la rulera. Eso antes de toda la Folixa de la Navidá.

"Celeste" anuncia la presencia del Cornelu, de la Ramicela y del Festu, que se sumaron a la fiesta entre aplausos y gritos. Y unos seres luminosos comienzan a aparecer en el patio de butacas, los espumeros. Y cuando el ambiente comenzaba a calentarse, los escolinos se concentraran ante la llegada... de "L’Anguleruuuuuu", gritaron todos. Y en estas entró acompañado de Lolina y el pequeño Juan Pablo Patiño corrió sin suerte para abrazarles y todo fue una fiesta, en la que también hubo gaita y tambor y trasgos, con ofrenda incluida al Nataliegu. El Anguleru cerró: "Querémosvos muncho".