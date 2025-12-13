Corvera quiere ampliar planes para combatir la soledad no deseada: "Un 47% de los mayores experimenta déficits emocionales o de participación"

Noemí Clavijo es trabajadora social y una de las personas encargadas de elaborar el informe que analiza la soledad no deseada en Corvera. De eso habló ayer en el centro Tomás y Valiente, en una jornada en la que diferentes entidades, públicas y privadas, y diversos agentes sociales abordaron políticas de prevención sobre este problema que preocupa a la sociedad. Clavijo aportó datos sobre la situación del concejo tras realizar 251 entrevistas personales: "Un 47 % está en un nivel medio, no manifiestan soledad intensa de forma constante pero sí experimentan déficits emocionales o de participación". Y ese colectivo es el objetivo para intervenir además, obviamente, del 5,2 %, que "es prioritario" dado sus necesidades de bienestar emocional y mental.

"No se trata de vivir en comunidad sino sentirte parte de ella", resumió antes de referirse a la necesidad de más implicación social para implicar a los mayores y paliar su soledad. La trabajadora social habló de prevención y de cuidados a ese colectivo vulnerable. "En la jornada de hoy –por ayer– se habló de crear red, de presentar los recursos que dispone el concejo, de actividades y de su puesta en conocimiento de Servicios Sociales , trasladados desde un colectivo o desde un particular", indicó Clavijo, que habló de la diferencia de la soledad no deseada en entornos rurales y nucleos dispersos y las zonas urbanas: "La soledad en riesgo afecta pequeños colectivos, sobre todo en ámbito rural y se da más en etapas de los 75 años hacia adelante, en el entorno urbano, el perfil es más de mujer viuda que vive sola y es la presenta más carencias emocionales y sociales".

Clavijo dejó claro que la soledad no deseada "es un problema complejo, silencioso y que en muchas ocasiones no es visible". Incide en que pese a todo hay formas de trabajar e intentar paliar esas situaciones: "Hay proyectos intergeneracionales, actividades abiertas a la comunidad... al final no se trata de vivir en comunidad sino sentirte parte de ella". Y en eso radica la intervención de los trabajadores sociales y la coordinación con la administración pública, con el tejido asociativo y los colectivos de personas discapacitadas.

"En la jornada se propusieron varias cuestiones: una oficina de atención para romper la brecha digital o aumentar los talleres tecnológicos, uno para resolver estas gestiones administrativas que nos traen a todos dolor de cabeza como para la renovación del DNI o tramitar el paro para una persona con 55 o 60 años, que todavía está en edad de trabajar o el cambio de una compañía telefónica... ese tipo de cuestiones a veces para ellos suponen una dificultad grandísima y hacen que esas personas se sientan solas y les genera ansiedad, frustración...", trasladó la trabajadora social sobre lo hablado ayer en el centro Tomás y Valiente. Clavijo celebró además la oferta de actividades en Corvera con el fin que busca el colectivo: hacer comunidad. Habló de algunos talleres surgidos de otros estudios y reclamaciones previas de los vecinos como el de senderismo y cocina. La situación es compleja y el problema, continúa la trabajadora social, está siendo abordado. Ahora la propuesta encima de la mesa y se centra en "reforzar y aprovechar los recursos para poder aportar a la gente la información con el fin de prevenir esa soledad no deseada".