Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Corvera quiere ampliar planes para combatir la soledad no deseada: "Un 47% de los mayores experimenta déficits emocionales o de participación"

"No se trata de vivir en comunidad, sino de sentirte parte de ella", señala Noemí Clavijo sobre un problema que se da más a partir de los 75 años

Noemí Clavijo, ayer, durante su intervención en la jornada. | LUISMA MURIAS

Noemí Clavijo, ayer, durante su intervención en la jornada. | LUISMA MURIAS

I. García

Las Vegas

Noemí Clavijo es trabajadora social y una de las personas encargadas de elaborar el informe que analiza la soledad no deseada en Corvera. De eso habló ayer en el centro Tomás y Valiente, en una jornada en la que diferentes entidades, públicas y privadas, y diversos agentes sociales abordaron políticas de prevención sobre este problema que preocupa a la sociedad. Clavijo aportó datos sobre la situación del concejo tras realizar 251 entrevistas personales: "Un 47 % está en un nivel medio, no manifiestan soledad intensa de forma constante pero sí experimentan déficits emocionales o de participación". Y ese colectivo es el objetivo para intervenir además, obviamente, del 5,2 %, que "es prioritario" dado sus necesidades de bienestar emocional y mental.

"No se trata de vivir en comunidad sino sentirte parte de ella", resumió antes de referirse a la necesidad de más implicación social para implicar a los mayores y paliar su soledad. La trabajadora social habló de prevención y de cuidados a ese colectivo vulnerable. "En la jornada de hoy –por ayer– se habló de crear red, de presentar los recursos que dispone el concejo, de actividades y de su puesta en conocimiento de Servicios Sociales , trasladados desde un colectivo o desde un particular", indicó Clavijo, que habló de la diferencia de la soledad no deseada en entornos rurales y nucleos dispersos y las zonas urbanas: "La soledad en riesgo afecta pequeños colectivos, sobre todo en ámbito rural y se da más en etapas de los 75 años hacia adelante, en el entorno urbano, el perfil es más de mujer viuda que vive sola y es la presenta más carencias emocionales y sociales".

Clavijo dejó claro que la soledad no deseada "es un problema complejo, silencioso y que en muchas ocasiones no es visible". Incide en que pese a todo hay formas de trabajar e intentar paliar esas situaciones: "Hay proyectos intergeneracionales, actividades abiertas a la comunidad... al final no se trata de vivir en comunidad sino sentirte parte de ella". Y en eso radica la intervención de los trabajadores sociales y la coordinación con la administración pública, con el tejido asociativo y los colectivos de personas discapacitadas.

"En la jornada se propusieron varias cuestiones: una oficina de atención para romper la brecha digital o aumentar los talleres tecnológicos, uno para resolver estas gestiones administrativas que nos traen a todos dolor de cabeza como para la renovación del DNI o tramitar el paro para una persona con 55 o 60 años, que todavía está en edad de trabajar o el cambio de una compañía telefónica... ese tipo de cuestiones a veces para ellos suponen una dificultad grandísima y hacen que esas personas se sientan solas y les genera ansiedad, frustración...", trasladó la trabajadora social sobre lo hablado ayer en el centro Tomás y Valiente. Clavijo celebró además la oferta de actividades en Corvera con el fin que busca el colectivo: hacer comunidad. Habló de algunos talleres surgidos de otros estudios y reclamaciones previas de los vecinos como el de senderismo y cocina. La situación es compleja y el problema, continúa la trabajadora social, está siendo abordado. Ahora la propuesta encima de la mesa y se centra en "reforzar y aprovechar los recursos para poder aportar a la gente la información con el fin de prevenir esa soledad no deseada".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
  6. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  7. El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
  8. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios

"No tuve queja de ese señor", dice a LA NUEVA ESPAÑA una de las hosteleras de la isla portuguesa de Culatra donde se refugió Natalio Grueso

Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

El pabellón de La Magdalena, un gran escaparate de las antigüedades y el vintage: "Es algo que gusta en Asturias"

Más vivienda pública para Avilés: los pisos de maestros de Versalles seguirán el modelo del nuevo barrio para jóvenes en La Luz

Más vivienda pública para Avilés: los pisos de maestros de Versalles seguirán el modelo del nuevo barrio para jóvenes en La Luz

Corvera quiere ampliar planes para combatir la soledad no deseada: "Un 47% de los mayores experimenta déficits emocionales o de participación"

Premio a la labor voluntaria en Castrillón: Laura González y la plataforma en defensa de los servicios públicos

El Avilés, contra la dupla letal del Tenerife

El Avilés, contra la dupla letal del Tenerife

Luto en el fútbol tras la muerte de Kike Ferrador, fundador del Cancienes

Tracking Pixel Contents