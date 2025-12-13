Funcionarios en activo y jubilados celebran la Navidad en Castrillón
Alrededor de una treintena de funcionarios vinculados al Ayuntamiento de Castrillón celebraron su tradicional comida de Navidad. Además de los trabajadores en activo, participaron en el ágape empleados ya jubilados y algunos concejales del Ayuntamiento, como se puede observar en la imagen superior. Esta comida ya es un clásico del calendario navideño castrillonense, y sirve como anticipo a las celebraciones que están por venir.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios