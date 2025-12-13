Funcionarios en activo y jubilados celebran la Navidad en Castrillón

Alrededor de una treintena de funcionarios vinculados al Ayuntamiento de Castrillón celebraron su tradicional comida de Navidad. Además de los trabajadores en activo, participaron en el ágape empleados ya jubilados y algunos concejales del Ayuntamiento, como se puede observar en la imagen superior. Esta comida ya es un clásico del calendario navideño castrillonense, y sirve como anticipo a las celebraciones que están por venir.