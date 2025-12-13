La futura cantera de la informática crece en el Enrique Alonso de Avilés
"La hora del código" acerca a los escolares de la ciudad las bases de la programación y la computación
C. J.
La gamificación o la técnica de aprender jugando para motivar y enseñar de forma lúdica vivió ayer un nuevo episodio el Colegio Enrique Alonso. Representantes de los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de Asturias –CITIPA y COIIPA–, acompañaron a los chavales en una clase de programación con un tutorial de videojuegos. Fue el alumnado de sexto de Primaria quien dedicó una de las primeras horas lectivas de la jornada a desarrollar aspectos como el pensamiento computacional o la inteligencia artificial a partir de un tutorial de Minecraft, dirigidos por Cristian Lado, colegiado del CITIPA.
El decano de la entidad, Alberto Núñez, destacó la "desbordante" sorpresa que le genera cuando ve a las niñas y a los niños "haciendo los tutoriales de ‘La hora del Código’ –que es como se denominada esta actividad–" y que, además, lograran "ir más allá de lo que a veces nos imaginamos los propios voluntarios".
Ensalzó asimismo la creatividad de los estudiantes y su capacidad de asumir conceptos de programación, y de abstracción computacional. "Espero que sigamos pudiendo celebrar esta actividad y contar, una vez más, con ayuntamientos como el de Avilés que muestran su firme apoyo a un evento tan importante para introducir a las niñas y niños, en edades tempranas, en ámbitos relacionados con la ingeniería informática".
La presente edición de "La hora del código" visitará , además de Avilés, centros de Oviedo, Gijón, Siero, Llanera, Lena, Aller, Cangas de Onís, Llanes, Colunga Sariego, Cudillero o Ribadesella.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios