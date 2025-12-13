Lucha contra la violencia de género, conciliación y educación, ejes del presupuesto de Igualdad de Avilés para 2026

La lucha contra la violencia de género, la educación en igualdad, la programación de la Casa de las Mujeres y la conciliación familiar centran las líneas estratégicas del área de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés. Lucía Fernández Ron, concejala de Igualdad, presentó este sábado en rueda de prensa las actuaciones recogidas en los presupuestos del área para 2026: su área cuenta con un 2,8 por ciento de dinero más, hasta los 210.000 euros, de los cuales 85.714,28 euros están subvencionados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A estas cifras se suman 137.644,39 euros por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, a través del cual se ponen en marcha acciones transversales para la conciliación de la vida laboral y familiar, el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y atención a la familia, así como para educar en igualdad. En total, la concejalía de Ron contará con 347.744 euros para diferentes proyectos.

Sensibilización y lucha contra la violencia de género

La concejalía de Igualdad refuerza con este presupuesto su compromiso activo en la lucha contra la violencia de género y sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas de Avilés ante una realidad que se ha cobrado este año la vida de 3 mujeres en Asturias y 45 en todo el país, además del asesinato de 3 menores y de haber dejado 31 huérfanos y huérfanas menores de edad. En total, 1.340 mujeres y 65 niños y niñas víctimas mortales desde que comenzaron los registros en 2003 y 2013, respectivamente.

A fecha de 26 de septiembre de 2025 (fecha de la reunión de la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género) los datos referidos a Avilés son: 129 las víctimas que cuentan con seguimiento policial de protección. Todas tienen órdenes de alejamiento o medidas de protección judicial. En lo que va de año, el Centro Asesor de la Mujer ha atendido alrededor de 1.312 consultas, más de la mitad relacionadas con la violencia de género (813).

En cuanto a lucha contra la violencia de género se dedican 81.000 euros, que se reparten en tres bloques: el centro asesor de la mujer, la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género (tiene capacidad para siete unidades familiares) y un piso tutelado, todo ello promovido por el Gobierno regional. Y la comisión técnica. En materia de sesibilización se dedican 24.100 euros a la realización de jornadas, conmemoración de días internacionales y colaboración con sectores de todos los ámbitos sociales, asociaciones de mujeres, de vecinos y entidades.

Casa de las Mujeres

En estos presupuestos se refuerza el papel de la Casa de encuentros de las mujeres, la partida crece un 8,3%, pasando de 71.100 a 77.000 euros para ofrecer estos servicios, entre otros: exposiciones, conferencias, ciclos como el Campus feminista de Avilés, la organización y conmemoración de días internacionales, excursiones...

Educar en igualdad

Uno de los ejes principales de la concejalía de Igualdad es la educación, al que se dedican 20.000 euros para la realización de talleres de sensibilización y educación afectivo sexual en centros educativos de Avilés, entre otras actividades. "El objetivo es abordar, de forma adaptada, temas como la prevención de consumo de pornografía, el consentimiento, la prevención de abusos sexuales, el derecho a decir “no” en todos los contextos y las relaciones de buen trato. Estos talleres se diseñan con perspectiva coeducativa, incorporando recursos del programa Coeducastur y materiales propios elaborados específicamente para cada franja de edad", explicó Fernández Ron. Además, se promueven jornadas para abordar el papel de la mujer en la ciencia y presentar modelos a seguir dirigidos a alumnas de educación secundaria y bachiller, todo ello con el objetivo de fomentar el aumento de graduadas universitarias en carreras científico-técnicas.

Centro de documentación y club de lectura

En 2026 el Ayuntamiento reforzará el Centro de documentación que cuenta con una Biblioteca especializada en estudios de género, investigación y conocimiento sobre las mujeres en distintas materias, como Historia, Empleo, Literatura, Coeducación, Teoría Feminista, Salud y Políticas para la igualdad. "Próximamente se incluirá en la red de bibliotecas de Asturias", avanzó la edil de Igualdad. Además, desde esta línea se financia también el club de lectura “Una habitación propia” en el que participan más de 100 mujeres. En el centro de documentación se llevan a cabo también otras actividades como la conmemoración del día de las escritoras, la organización de charlas y encuentros con profesoras universitarias y escritoras relevantes en el ámbito regional y nacional, presentaciones de libros y donaciones de libros escritos por mujeres a distintas bibliotecas de la ciudad e institutos. Para ello cuenta con una partida de 8.000 euros.

Plan Corresponsables

El Plan Corresponsables es un programa puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en el artículo 14 establece que corresponde a los poderes públicos el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y de los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia; y en el artículo 44 señala que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. Este año el Ayuntamiento de Avilés recibe una cuantía de 137.644,39€ para el desarrollo de programas y actividades que implican a Igualdad y otras áreas, que son juventud, cultura, educación y festejos.