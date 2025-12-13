Luto en el fútbol tras la muerte de Kike Ferrador, fundador del Cancienes

Kike Ferrador apenas era un niño cuando decidió crear su primer equipo de fútbol. Se llamó Llano Ponte, marca digna de un buen avilesino, y consiguió su equipación con la venta de unas rifas que hicieron sus jugadores.

Desde este viernes el fútbol avilesino está de luto tras el fallecimiento de Enrique Fernández Díaz, Kike Ferrador, fundador de la Sociedad Deportiva Cancienes y exentrenador en el Real Avilés, la Sociedad Deportiva Navarro y el Club Deportivo Raíces. Aunque nunca se decantó por su faceta como futbolista, el técnico trazó una trayectoria con los colores del club de Cancienes que llevó a reconocer su nombre como campeón de Asturias por encima de Sporting y de Oviedo en la categoría de los benjamines.