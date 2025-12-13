Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Monteserín envía cartas a 700 jóvenes en la mayoría de edad para donar sangre

Amanda Granda

Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha enviado una carta a los 718 jóvenes que alcanzan este 2025 la mayoría de edad para que se unan al gesto solidario de donar sangre y lo hagan en su Ayuntamiento con motivo del tradicional maratón que tendrá lugar la próxima semana, entre el 15 y el 19 de diciembre, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas.

La gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes, ha apuntado durante la presentación del maratón que el Principado necesita entre 180 y 200 donaciones diarias para atender las demandas que tienen los hospitales de la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
  6. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  7. El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
  8. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios

Premio a la labor voluntaria en Castrillón: Laura González y la plataforma en defensa de los servicios públicos

El Avilés, contra la dupla letal del Tenerife

El Avilés, contra la dupla letal del Tenerife

Luto en el fútbol tras la muerte de Kike Ferrador, fundador del Cancienes

Monteserín envía cartas a 700 jóvenes en la mayoría de edad para donar sangre

El PSOE, del PP de Castrillón: "Solo ha sido capaz de invertir 16,5 euros por habitante en 2025"

Cena de empresa: cuando el espíritu navideño no exime de la responsabilidad laboral

Funcionarios en activo y jubilados celebran la Navidad en Castrillón

El PP exige al gobierno aclarar la situación del contrato con Aguas de Avilés

Tracking Pixel Contents