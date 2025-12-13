Monteserín envía cartas a 700 jóvenes en la mayoría de edad para donar sangre

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha enviado una carta a los 718 jóvenes que alcanzan este 2025 la mayoría de edad para que se unan al gesto solidario de donar sangre y lo hagan en su Ayuntamiento con motivo del tradicional maratón que tendrá lugar la próxima semana, entre el 15 y el 19 de diciembre, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas.

La gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes, ha apuntado durante la presentación del maratón que el Principado necesita entre 180 y 200 donaciones diarias para atender las demandas que tienen los hospitales de la región.