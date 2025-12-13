El pabellón de La Magdalena, un gran escaparate de las antigüedades y el vintage: "Es algo que gusta en Asturias"

La nostalgia tiene algo que nunca pasará de moda. De esto dio buena cuenta una larga fila de personas que rodeó ayer la entrada del pabellón de Exposiciones de La Magdalena esperando para entrar al que ya es un evento marcado en rojo en el calendario ferial avilesino: la inauguración de la XIV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, organizada por Mari Cruz Madrid Merino y Ángel Moix, que congregó desde las cinco de la tarde a coleccionistas dispuestos a examinar la selección de cuarenta expositores nacionales e internacionales.

Uno de ellos, Xulio César Fernández, ya se había hecho con la primera adquisición pasada apenas media hora desde la apertura: Un reloj Omega de los años sesenta. "Esta es mi pasión desde los ocho años, cuando me regalaron el reloj de muñeca de mi abuelo". Desde entonces, "no me pierdo una ". Xulio César se desplaza a las ferias de Cantabria o Madrid, pero con la de Avilés, la conexión va más allá. Este es el punto en el que se encuentra con Pablo Vázquez, su expositor de confianza: "Si es que ya casi es más colega que cliente", declaró Vázquez, que ahora tiene 47 años, pero lleva desplazándose con relojes antiguos a la villa desde los cuatro. Tal y como él lo vive, "Asturias es un lugar en el que estas cosas gustan especialmente, se valoran los artículos de antes", abundó en su reflexión.

"Nuestra debilidad está sobre todo en los años ochenta". Lino García y Verónica Artacho se estrenan este año como expositores en la plaza avilesina. Ambos asturianos, llegaron desde Mieres con su hija Leire, pero también con el "capitán Trueno", con "el Guerrero del Antifaz" y "el Sargento Furia". "Empezamos como coleccionistas, pero llega un momento que no da para tanto el espacio", reconocieron. Además, "aunque es un público muy específico", García y Artacho disfrutan del contacto con otras personas que comparten su afición. "Vendemos en plataformas como Todocoleccion, pero las ferias son más intensas y el trato humano no tiene comparación con internet", explicaron.

Panorámica general del pabellón a media tarde.

Con todo, aunque es fácil relacionar esta afición con los que recuerdan con cariño otras épocas, también hay un público emergente. Es el caso de Lucía Vázquez y Enol Sanz: "Solo nos limita el espacio", declaró Vázquez, acérrima coleccionista de muñecas y juguetes antiguos. "Nos gusta venir a la feria de Avilés porque, aunque por redes sociales sí te encuentras con gente a la que le gustan estas cosas, en persona no es tan común". Ella, empezó en el mundo de la colección por el nexo que la une a su madre. Sanz, sin embargo, empezó coleccionando ropa retro por azar: "Empecé a interesarme por la historia , el lugar en el que se hizo, el año..." , explicó.

El francés Ludo Morieux, que vive en Bilbao, debuta esta temporada en la feria avilesina. Su especialidad: el arte de mesa, a la vajilla y los objetos de diseño que datan desde los años treinta a los setenta. Su artículo más preciado: un par de cisnes azules de los sesenta, hechos a mano. "El público mayoritario quizá sea mayor, pero hay mucha gente joven que se interesa por piezas más originales para decorar". De nuevo, la limitación no está en el gusto, "es una cuestión de espacio. Si no tienes una casa es difícil empezar a coleccionar", reconoció Morieux, a quien pueden visitar en el pabellón hasta el domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

La junta directiva de FECOGA, la Federación Internacional de Cofradías Enogastronómicas, reunida esta semana en las instalaciones de la Sociedad de Gastronomía Gaztelubide en San Sebastián, acordó participar en la próxima edición de la feria Salenor en Avilés, el 24 de febrero de 2026. "Estaremos representando a cofradías de Francia y España", subrayaron representantes de la institución. "Agradecemos a la Cámara de Comercio de Avilés su interés y apoyo logístico para celebrar esta reunión de nuestra junta directiva y tener la oportunidad de visitar tan importante Salón del Norte de España", abundaron desde la institución. "También es para mí un honor como avilesino así como una satisfacción poder estar con mis compañeros de junta directiva en Avilés", subrayó, por su parte, Carlos Martínez Guardado, vocal de FECOGA.